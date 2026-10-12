А как же Трамп?: армия Путина ударила по объекту "Нафтогаза" в Харьковской области

Под ударом оказался объект «Нафтогаза» в Харьковской области

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Несмотря на объявленное президентом США Дональдом Трампом «энергетическое перемирие» между Украиной и Россией, российские войска продолжили атаковать украинские энергетические объекты. В ночь на 12 октября под ударом оказалась газодобывающая инфраструктура Группы «Нефтегаз» на Харьковщине.

Об этом передает прессслужба « Нефтегаза «.

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Что произошло на объекте

«Из-за атаки было повреждено критическое оборудование. Наши работники делают все возможное, чтобы как можно быстрее устранить последствия попадания и не допустить рисков для стабильной работы энергосистемы», — отметил исполняющий обязанности председателя правления «Нафтогаза» Сергей Федоренко.

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Специалисты компании работают над ликвидацией последствий атаки и восстановлением работы объекта. Точный объем потерь добычи и детали поврежденного оборудования не уточняют.

Что известно об «энергетическом перемирии» Трампа

Атака произошла на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о якобы достигнутой договоренности между Украиной и Россией о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. 11 октября Трамп заявил, что перемирие вступает в силу немедленно, однако не раскрыл его условия.

Ранее Трамп также договорился с Владимиром Путиным по поставкам российского дизельного топлива в США и ослаблению санкционных ограничений на его экспорт. Этот шаг вызвал критику со стороны американских политиков и беспокойство по поводу возможного усиления финансовых ресурсов России.

Напомним, ранее мы сообщали, что российские войска нанесли по меньшей мере пять ударов баллистическими ракетами по объекту «Нафтогаза» на Полтавщине, который был полностью уничтожен.

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