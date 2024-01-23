"А кто готов умирать": разведчик "разнес" мужчин, которые говорят, что полезнее в тылу

По мнению "Сабы", кто и где больше принесет пользу должно решать государство.

Командир разведгруппы ГУР из подразделения "Артан" с позывным "Саба" жестко высказался о мобилизации.

Об этом сообщает "Укринформ".

Разведчик подчеркнул, что не слышал, чтобы в украинской армии воевали неподготовленные люди. По словам "Сабы", каждый приходящий в армию попадает сначала в учебный центр, где его обучают.

"Готов или не готов, а скажите, кто готов умирать?", – риторически спрашивает разведчик.

Он подверг критике тех мужчин, которые говорят, что принесут больше пользы в тылу. По мнению "Сабы", кто и где больше принесет пользу должно решать государство.

"Если человек приносит такую пользу обществу, что он более полезен "на гражданке", в общественной жизни, то наверняка законодательные нормы подтверждают этот факт. А если законодательные нормы подтверждают противоположный факт, что человек нужен в данной ситуации с оружием в руках, в форме, то наверное так правильно...

Есть человек, который ищет способ как-то "откосить", считает, что он приносит больше пользы... Кто-то решил, что он не готов идти защищать свою святую землю. Тогда вопрос следующий: что он готов делать для общества? Вопрос: почему он не уехал отсюда до полномасштабного вторжения?", — подытожил командир разведгруппы ГУР.

Отмечается, что подразделение "Сабы" проводит спецоперации на наиболее опасных участках фронта, среди которых: "вышки Бойко", оккупированный Энергодар, Крым и левый берег Днепра Херсонщины.

Ранее президент Зеленский ответил, есть ли необходимость и возможность мобилизовать полмиллиона человек.

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