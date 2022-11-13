"А пакет в подарок идет": эксперимент показал, покупают ли россияне ворованную в Украине бытовую технику

Убегая из Украины, российские оккупанты воруют все, что так и не так лежит или стоит, включая трусы, комбайны, мультиварки, холодильники, собачьи будки, памятники, музейные экспонаты и даже енотов. Русская армия войдет в историю этой войны еще как армия мародеров.

Украинская техника теперь частый гость на российских барахолках. Так кто же готов покупать такие трофеи, говорится в сюжете ТСН.

Журналистка ТСН Татьяна Штан провела собственный эксперимент. Она выставила на продажу технику с украинским меню и стала ждать покупателей. В объявлении отмечалось, что продается фирменная бытовая техника из Украины, была в использовании, но в хорошем состоянии.

На этот эксперимент журналистов натолкнул печально известный сюжет об украинском холодильнике в Иркутске. Авторы видео даже вынуждены были предоставить слово своим героям для оправдания – откуда в семье погибшего военного – холодильник из Украины. В семье, оказалось, о мародерстве даже не слышали.

Психологи считают, что тех, кто покупает ворованную технику, можно условно разделить на три категории – первая это патологически алчные люди (возможно, имели какое-то нищее детство). Вторая – это социопаты, которым безразлично, где была та стиральная машинка. Третья – откровенные психопаты, которые могут получать психологические удовольствия от того, что эта вещь была в горячих точках, и что ее привезли с войны.

Фотографии техники с украинскими наклейками для эксперимента взяли на отечественных интернет-площадках купли-продажи. В объявлениях в российских группах обязательно выставили крупное фото меню – на украинском.

Первый покупатель появился в сообщениях с родины Ленина – из Ульяновска.

Здравствуйте по поводу стиральной машины. Где можно посмотреть? А производство Украина?

Нет. Словения. Вас ждать?

Отправьте пожалуйста пару фоток машинки. Не могу найти вас в объявлениях – мужу отправлю вон приедет за ней.

Следующей покупательнице журналистка перезвонила, мол, этой микроволновой уже нет — но есть много других, хороших — из Украины. Для покупательнице же оказалось – главное, чтобы она "хорошо работала" и чтобы она, как клиентка, могла разобраться с украинским меню. Откуда техника, и каким образом попала в Россию, ее не волнует.

ТСН хотел было свернуть эксперимент, вдруг на объявление "клюнул" покупатель из Саратова.

Здравствуйте. Что касается стиральной машины. Актуально?

Да.

А почему надписи на стиралке на украинском языке?

А вас это сильно волнует. Зато цена хорошая)

А пакет в придачу идет?

Вам нужно?

Да желательно чтобы в пакете был долб**б, который спи*дил эту стиралку.

У журналистов уже закралось подозрение, вдруг порядочный россиянин, но нет, оказался одессит, который просто шарит по российским барахолкам в поисках вот таких продавцов, чтобы выразить пожелания им от всех украинцев.

"Надеюсь ваш муж/сын, который отправлял эту стиралку, уже гниет в украинской земле", — написал покупатель.

Эксперимент ТСН: как россияне покупают ворованную оккупантами в Украине бытовую технику

Напомним, что ТСН.ua собрал вместе все "подвиги" российских вояк. Оказалось, они не только убивают, грабят и издеваются над мирным населением, но и совершают сексуальное насилие по отношению к побратимам и стреляют друг в друга.

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