"А пункт разврата будет?": "Пункты солидарности" от Порошенко спровоцировали волну мемов

В противовес "Пунктам Несокрушимости" Петр Порошенко объявил об открытии первого "Пункта солидарности", что сразу стало поводом для многочисленных мемов.

После появления "Пункта солидарности", который в воскресенье, 4 декабря, открыл лидер политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко вместе с волонтерами в Херсоне, в Сети появились десятки шуток.

ТСН.ua собрал самые остроумные мемы и комментарии к этому событию.

Один из шутников в соцсетях вообразил, как будут выглядеть пункты помощи, открытые другими политсилами и публичными лицами.

Скажем, "Пункт Батькивщины", по мнению автора сообщения, выглядит так: "Приходишь, греешься, понимаешь, что ты единственный не пенсионер, телефоны никто не заряжает, потому что кнопочные держат заряд месяц, с чувством вины, что ты здесь сидишь, а она работает идешь домой”.

В "Пункте Садового" ситуация была бы такой: "Приходишь, греешься медовухой, вежливые люди заряжают твой телефон, пьешь горячий кофе, на выходе дают чек, идешь домой".

Самое лаконичное описание имеет "Пункт ОПЗЖ": "Приходишь, тебя бьют, идешь домой".

Фото: Фото из социальных сетей

Известный шоумен Игорь Кондратюк также попытался развить такое мнение, представив в этом списке пункты от Притулы и Залужного.

Фото: Фото из социальных сетей

Вспоминая количество голосов, набранное Петром Алексеевичем на прошлых выборах, в соцсетях предположили, что и заряд для мобильных телефонов там будет соответствующий.

Фото: Фото из социальных сетей

В контексте "политического" противостояния "Пунктов несокрушимости" и "Пунктов солидарности" авторы мемов упоминали литературных героев, таких как Ромео и Джульетту и Гарри Поттера, персонажей кинолент Годзиллу и Кинг Конга, а также известную телевизионную рекламу.

Фото: Фото из социальных сетей

Фото: Фото из социальных сетей

Фото: Фото из социальных сетей

Фото: Фото из социальных сетей

Некоторые предлагали пути примирения для обоих "пунктов", рассматривая компромиссные варианты. Другие наоборот – представляли себе совершенно бескомпромиссные ситуации.

Фото: Фото из социальных сетей

Фото: Фото из социальных сетей

Оглашались предложения организовывать пункты не только солидарности, но и, скажем, разврата. Хотя некоторые предложенную “солидарность” понимали именно в таком виде.

Фото: Фото из социальных сетей

Фото: Фото из социальных сетей

Фото: Фото из социальных сетей

Напомним, ранее украинцы отреагировали на взрыв Керченского моста ироническими сообщениями. ТСН.ua собрал лучшие из них.

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