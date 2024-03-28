"А сколько разговоров было": всплыли громкие подробности о заявлении Безуглой

Народная депутатка Марьяна Безуглая до сих пор не вышла из партии "Слуга народа". По состоянию на 28 марта, она даже не подала заявление.

Об этом сообщили депутаты Ирина Геращенко и Ярослав Железняк со ссылкой на вицеспикера парламента Александра Корниенко.

“Марьяна – врунья. Помните, как она пафосно заявила, что написала заявление по выходу из фракции СН. Сегодня "Европейская Солидарность" призвала председательствующего на пленарном заседании Корниенко немедленно ее обнародовать, потому что прошло 2 месяца. Первый вицеспикер проинформировал, что на сегодняшний день никаких заявлений о выходе из фракции от Марьяны не поступало”, — написала Геращенко.

«Вицеспикер Корниенко объявил, что на данный момент никаких заявлений о выходе из фракции «Слуга Народа» от Марьяны Безуглой в президиум Парламента не поступало. А столько разговоров было”, — говорится в сообщении Железняка.

Сама же Безуглая говорит, что подавала заявление на выход из фракции, но ее вернули, потому что она, мол, была неправильно оформлена.

Короче, формально не отпускают. Из партии "Слуга Народа" вышла и все процедуры прошла. Все вопросы – к руководству фракции”, – отметила депутатка на своей странице в Facebook.

Напомним, 6 февраля сообщалось, что народная депутат Марьяна Безуглая вышла из партии "Слуга народа". Соответствующее заявление якобы удовлетворила глава партии Елена Шуляк.

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