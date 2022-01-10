"А так, ты будешь бежать": в Тернополе мужчина достал на улице пистолет и угрожал расстрелять девушку

"А так, ты будешь бежать": в Тернополе мужчина достал на улице пистолет и угрожал расстрелять девушку

Мужчина представился полицейским и требовал показать документы.

В Тернополе на улице Гуцульской мужчина угрожал расстрелять девушку. Он приставил ей пистолет к животу.

Об этом идет речь в решении Тернопольского горрайонного суда, сообщают Тернопольские события.

Согласно материалам суда, в Тернополе на улице Гуцульской в состоянии алкогольного опьянения мужчина подошел к незнакомой ему девушке и потребовал показать ему документы. При этом он представился сотрудником полиции.

Затем мужчина достал из кармана своей куртки пневматический газобаллонный пистолет модели "ПМ49" калибра 4,5 мм (.177) и, чтобы запугать девушку, произвел выстрел в землю.

В дальнейшем мужчина приставил пистолет к животу девушки и спросил ее: "А да, ты будешь бежать?".

В суде подозреваемый и потерпевшая подтвердили версию следствия.

Суд признал мужчину виновным и арестовал на 5 месяцев. Девушке он должен уплатить 50 тыс. грн моральной компенсации.

Напомним, что в Сумской области суд вынес приговор военному, который распространял пропаганду в запретной в Украине соцсети "Одноклассники".

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