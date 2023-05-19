Правильно ли вы это делаете: дерматолог рассказала, как наносить крем под глаза

Специалист предупреждает, если наносить крем под глаза неправильно, это может увеличить количество морщин.

Кожа вокруг глаз очень нежная, поэтому даже несколько неправильных движений могут состарить ее очень быстро. Дерматолог из Нью-Йорка Кавита Маривалла советует наносить как можно меньше крема, вместо того чтобы брать толстый слой, а затем долго его втирать.

По ее словам, нужно наносить не больше горошины крема на каждую сторону. А еще следует быть очень аккуратным, чтобы не повредить нежную кожу. Лучше использовать для нанесения безымянный палец и слегка им постукивать по поверхности, словно "вбивая" крем внутрь. Это нужно потому, что кожа здесь тонкая, хрупкая и слишком сухая, поэтому любое неверное движение может привести к еще большему появлению морщин.

Дерматолог подчеркивает, если нажимать слишком сильно, это может стать причиной раздражения, повреждения кровеносных сосудов, а также вызвать отечность, потемнение.

Кавита добавила, что существуют определенные правила, которые пошагово объясняют, как наносить крем под глаза.

Сначала тщательно вымойте руки. Нанесите небольшое количество крема на тыльную сторону ладони. Слегка проведите безымянным пальцем полукругом вдоль косточки под глазом и постучите по коже. Нанесите крем между краем глаза и виском, двигаясь вверх. Осторожно вдавите его в кожу. Затем дополнительно нанесите крем полукругом на линию под бровями, постукивая.

На веках можно использовать только некоторые продукты, поэтому тщательно проверяйте информацию от производителя перед нанесением крема под глаза.

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