"А вы, мелкие пиздюки, тянитесь": Арестович вступился за Пугачеву, которая восстала против Путина

Вернувшаяся в Россию российская Примадонна Алла Пугачева обратилась в министерство юстиции РФ с просьбой зачислить ее в "иноагенты".

Украинцы заявление певицы восприняли двояко, мол, в заявлении ничего не говорится об Украине, а только жалость поп-дивы за убитыми российскими солдатами. Многие украинцы негативно высказались в адрес Аллы Борисовны.

За Примадонну вступился советник главы офиса президента Алексей Арестович.

"Бунт Аллы Борисовны, личности огромного человеческого масштаба, против путинской Системы, это:

подрыв легитимности ведущей мифологии путинского режима,

подрыв главного нарратива, обосновывающего эту войну,

взрыв внутри самоидентификации граждан, составляющих основу легитимизации путинского режима,

начало конца этого режима.

Чтобы не произошло с Аллой Борисовной, Путин, как политическая фигура этого уже не переживет, Пугачева сняла с него санкцию. Вот что такое Алла Борисовна и ее заявление. А вы, мелкие п*здюки эпохи заявлений Пугачевой, тянитесь — возможно, до края ее туфли дотянетесь", — написал Арестович.

Напомним, что Пугачева впервые публично поддержала антивоенную позицию Галкина и попросилась в "иноагенты".

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