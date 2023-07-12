"А вы знаете, кто все это начал?": в Боярке из-за музыки оскандалился еще один любитель России

В Боярке Киевской области около 20 часов на улице Молодежная пара во время прогулки по улице громко слушала русскую музыку на колонке. Мужчина радостно подпевал и подтанцовывал рэперу из государства-агрессора.

Об этом сообщает ТСН.UA.

Догнав пару, журналистка сделала замечание мужчине и спросила, знает ли он, что в стране идет война, что русские нас убивают, а он в это время громко слушает русскую музыку. Он ответил: "Я вам больше скажу, у меня убили брата", – поделился он.

Возникает логичный вопрос: как после этого можно слушать музыку агрессора? Журналистка констатировала, что он поддерживает Россию, публично популяризирует вражескую музыку и является пассивным оккупантом. На это мужчина сказал, что живет в свободной стране, потому что хочет, то и делает.

В Боярке мужчина слушал русскую музыку на колонке и намекнул, что в войне виновата Украина

"Украина сама виновата"

Общеизвестен тот факт, что от прослушиваний артисты получают прибыль, часть которой идет на финансирование армии. Так что мужчину спросили, не стыдно ли ему слушать музыку оккупантов, которые запускают по нам ракеты и убивают мирных украинцев? Ответ действительно поразил.

"А вы знаете, кто все это начал? Вы знаете, кто в этом виноват?", – намекнул на вину Украины любитель России.

Интересно, что он не стал уклоняться от вспышек фотокамеры и вести себя агрессивно. Зато мужчина начал позировать, иронически спрашивая, "сфоткали" ли его.

"Надо сказать своему бате, что он оккупант, потому что слушает в машине русскую музыку", — с насмешкой добавила женщина.

Любители русской музыки / Фото: ТСН.ua

Ранее скандал из-за российской музыки разразился на Запорожье. Так, выехавшая с оккупированных территорий женщина сделала замечание посетителям базы отдыха через песни российской исполнительницы Ирины Аллегровой, находящейся под санкциями, потому что поддерживает войну РФ в Украине.

После словесной перепалки с женщиной, которая убеждала, что слушать русские песни – это "дело вкуса", в разговор вмешались двое мужчин. Один из них назвал себя "военным", заверил, что в Украине общаются на "русском языке" и заявил, что он "рожден в СССР" На последних кадрах записи видно, что у женщины насильно отобрали телефон.

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