Абитуриенты с временно оккупированных территорий смогут поступать дистанционно в украинские вузы

Во время вступительной кампании этого года создадут возможность дистанционного поступления в заведения высшего образования для абитуриентов с временно оккупированных территорий.

Министерство образования и науки совместно со специалистами Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий уже наработал ряд соответствующих механизмов.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлетт.

Глава Минобразования во время участия во Всемирном образовательном форуме провел встречу с представителями компании "Amazon" и обратился с просьбой предоставить донации средствами или разработанным программным обеспечением для дистанционного поступления детей из ВТО в украинские учреждения высшего образования.

"Мы ни в коем случае не забываем о наших гражданах на временно оккупированных территориях. Мы постоянно принимаем определенные меры, например, 32 заведения высшего образования эвакуировали с временно оккупированных территорий, 42 колледжа, 64 филиала заведений высшего образования", — подчеркнул Шкарлетт.

Как сообщалось, в этом году из-за войны абитуриенты не будут сдавать ВНО. В то же время для поступления в высшие учебные заведения внедрили мультипредметный экзамен по трем дисциплинам: украинский язык, математика и история. Заданий по украинской литературе не будет. В общей сложности участники ВНО должны выполнить 60 заданий за 80 минут.

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