«Абонемент на покой»: в Ужгородском ТЦК разоблачили схему с продажей повесток – журналист

СБУ и полиция пришли с обысками в Ужгородский районный ТЦК из-за возможной продажи повесток на будущие даты и «абонемент на покой».

Об этом сообщил местный журналист Виталий Глагол.

По информации журналиста, следственные действия проходят не только в самом военкомате, но и у в. и.о. начальника Ужгородского РТЦК и СП.

Также обыски проводятся еще у трех человек, которых правоохранители проверяют в рамках этого дела, утверждает Глагола.

«Предварительно, подозрение уже вручили двум фигурантам. Один из них — бывший работник Ужгородского военкомата, который был посредником между клиентами и военкоматом», — говорит журналист.

В чем суть коррупционной схемы

По данным Глаголы, речь идет о возможной продаже повесток.

По версии следствия, мужчинам могли за деньги оформлять повестку Ужгородского ТЦК не на завтра и не послезавтра, а сразу на дату через месяц или больше.

То есть человек получает повестку на будущую дату, спокойно ходит еще месяц по улицам, в случае необходимости показывает ТЦК эту повестку на определенное число, соответственно — его пока не мобилизуют. А за этот «календарный комфорт» уклонист ежемесячно платит определенную сумму.

«Фактически это могло быть что-то вроде абонемента на покой ТЦК. Только, похоже, сейчас этим абонементом заинтересовались СБУ и полиция. Сейчас продолжаются обыски и следственные действия. Ожидаю дополнительные детали по поводу роли каждого из фигурантов и того, будут ли вручать подозрения руководству Ужгородского ТЦК и по какой статье», — подытожил журналист Глагола.

Заметим, что к моменту публикации новости официального подтверждения этой информации от Нацполиции и СБУ пока не было.

