Абонент недоступен: на какие телефоны лучше не отвечать и почему

Всего лишь несколько десятков лет назад можно было узнать адрес человека по номеру его домашнего телефона. Сейчас большинство пользуется смартфонами, но проблем из-за этого не стало меньше. Особенно причудливы телефонные мошенники. На какие телефоны лучше не отвечать — читайте в материале ТСН.ua.

Хотя правоохранители пытаются бороться с телефонными мошенниками, однако в Украине каждый может попасть на крючок.

На какие телефонные номера нужно отвечать с осторожностью

Вот какие телефонные звонки могут быть потенциально опасными:

Иностранный код – если номер телефона начинается не с украинского кода, стоит задуматься. Например, +1 означает, что звонят из США. Почему это важно? Все звонки иностранных абонентов тарифицируются по нормам международной связи.

– если номер телефона начинается не с украинского кода, стоит задуматься. Например, +1 означает, что звонят из США. Почему это важно? Все звонки иностранных абонентов тарифицируются по нормам международной связи. Неизвестный номер — многие просто поднимают трубку, даже если звонят по телефону неизвестный номер. С большой вероятностью вы просто попадете на рекламу, но также есть риск, что это мошенники.

— многие просто поднимают трубку, даже если звонят по телефону неизвестный номер. С большой вероятностью вы просто попадете на рекламу, но также есть риск, что это мошенники. Короткий номер — номера типа 700 или 800. Они могут принадлежать и коммерческим организациям, но чаще всего звонят по телефону интернет-магазины, спамщики или мошенники.

— номера типа 700 или 800. Они могут принадлежать и коммерческим организациям, но чаще всего звонят по телефону интернет-магазины, спамщики или мошенники. Бесплатный номер – если вы видите на экране комбинацию +3800, это означает, что вам звонит по телефону организация. Лучше проигнорируйте, если не ожидаете звонок от фирмы. Как правило, вам начнут задавать вопросы или проводить опрос.

– если вы видите на экране комбинацию +3800, это означает, что вам звонит по телефону организация. Лучше проигнорируйте, если не ожидаете звонок от фирмы. Как правило, вам начнут задавать вопросы или проводить опрос. Звонок из мессенджера – звонки из мессенджеров или виртуальные звонки часто опасны, ведь сегодня именно их больше используют мошенники.

Также обращайте особое внимание на цифры телефонного номера. Злоумышленники любят имитировать крупные фирмы и организации, включая банки. При этом в номере может быть изменена только одна цифра.

Почему опасно менять номер

Сегодня номера телефонов часто привязывают к интернет-банкингу, социальным мерезам, интернет-магазинам и другим сервисам. Когда приобретаете новый телефонный номер, есть большая вероятность получить проблемы из жизни прошлого абонента. Дело в том, что операторы связи часто восстанавливают номера, особенно те, которые имеют хорошую комбинацию цифр, а затем их перепродают.