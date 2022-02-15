Абоненты Киевстар собрали 10 миллионов гривен на жизненно необходимое медицинское оборудование

"Детская надежда" была основана Киевстаром и МБФ "Украинская Биржа Благотворительности" в декабре 2018-го.

Сбор средств для "Детской надежды", совместной инициативы Киевстар и платформы dobro.ua, пересек сумму в 10 миллионов гривен. Все привлеченные средства небезразличных абонентов идут на обеспечение современным оборудованием и медицинскими материалами больниц, где оказывают помощь онкобольным малышам и детям с нарушениями сердца.

"За три года существования Детской надежды наши абоненты подарили шанс на жизнь тысячам больных малышей. Благодаря небольшим, но регулярным SMS-пожертвованиям удалось собрать более 10 миллионов гривен, а помощь уже получило 41 отделение украинских больниц. От имени Киевстар я хочу поблагодарить каждого абонента за неравнодушие, ведь только совместными усилиями мы можем менять мир к лучшему", – отмечает Анна Захараш, директор по корпоративным коммуникациям Киевстар.

В декабре 2018 года Киевстар совместно с Украинской биржей благотворительности (ныне – dobro.ua) основали прозрачный и простой инструмент помощи – систему благотворительных SMS, что дает возможность абонентам перечислять средства на благотворительность быстро и удобно благодаря сообщениям. Детской надеждой уже стали почти 200 000 абонентов Киевстар, 19 000 из которых настроили регулярное пожертвование и ежемесячно помогают детям. Средний размер помощи составляет всего 15 гривен.

Кроме того, в рамках корпоративного волонтерства, сотрудники Киевстар объединили усилия и собрали в прошлом году более 100 тысяч гривен для поддержки "Детской надежды". Каждый желающий мог поддержать инициативу во время нескольких сборов средств и доказать, что вместе действительно можно делать большие добрые дела. На собранные деньги уже приобретено и передано медицинское оборудование в 3 детских отделения в Днепре и Одессе.

"Абоненты Киевстар каждый день становятся детской надеждой на жизнь! За время существования проекта мы показали, что маленькие взносы делают грандиозные результаты. 10 млн гривен – это большое количество оборудования в десятках больничных отделений, где врачам для качественной помощи деткам часто не хватает только современной медицинской техники. Абоненты могут подключить себе хоть и маленькие, но регулярные пожертвования, которые позволят нам, благотворителям, планировать свою работу. Ваши 5 или 10 гривен позволят нам быть уверены, что мы поможем там, где это необходимо", – отмечает Ирина Гуцал, директор платформы dobro.ua, МБФ "Украинская Биржа Благотворительности".

Основная цель проекта - помочь малышам с проблемами сердца и онкологическими заболеваниями путем приобретения необходимого медицинского оборудования и материалов в детские больницы. Благодаря всем привлеченным средствам, которые перечисляли абоненты Киевстар с помощью SMS-сообщений, было закуплено и передано оборудование и материалы для 15 больниц в Киеве, Одессе, Днепре и Львове. Ежегодно эти медицинские учреждения помогают преодолевать болезни около 50 тысячам маленьких пациентов.

Все абоненты предоплаченной связи Киевстар имеют возможность выбрать направление помощи (онко или кардио) и один из четырех регионов страны (Киев, Днепр, Львов и Одесса), в больницы которых будут направлены их благотворительные взносы. Пожертвование может быть разовым, от 1 до 3000 гривен, или регулярным - 5, 10, 15 и 20 гривен. Регулярное пожертвование будет осуществляться автоматически после каждого пополнения счета от 40 грн. Средства, которые абоненты жертвуют через SMS, не облагаются налогами - 100% пожертвований перечисляются УББ на реализацию проекта. Отчеты об использовании средств можно посмотреть на портале dobro.ua.

Посмотреть подробности и поддержать инициативу можно по ссылке.

Справка о Киевстар:

Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на базе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий для 26,3 млн абонентов мобильной и 1,2 млн абонентов фиксированной связи. Услуги 4G Компании доступны на территории, где проживает 90% населения Украины. Акционеры Киевстар – международная Группа VEON Ltd, с офисом в Нидерландах. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 24 года работает в Украине, являясь крупнейшим плательщиком налогов на телеком рынке, одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией.

Дополнительная информация: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua

Справка об Украинской Бирже Благотворительности (платформа dobro.ua):

dobro.ua - главная платформа добрых дел в Украине.

Первая в Украине платформа добра, фандрайзинговой платформа, где вы можете и эффективно привлекать средства на благотворительные и социальные проекты любого направления. Деятельность платформы обеспечивает МБФ "Украинская Биржа Благотворительности" - фонд, который за 9 лет работы привлек на благотворительность более 400 000 000 грн, поддержал почти 6500 проектов и стал лауреатом всех национальных наград в сфере благотворительности.

dobro.ua - мир, где каждый делает добро.