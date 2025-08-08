ТЦК / © Полиция полтавской области

Работников ТЦК, «не выполнявших мобилизационный план», отправляли на фронт в зону боевых действий.

Об этом сообщил народный депутат Сергей Евтушек в эфире «Новости Live».

«Все сейчас на 90% ТЦК укомплектованы людьми, прошедшими горнило войны, это правда. Но вместе с тем, их наверняка нужно сначала лечить было бы, реабилитировать. Я тоже не могу не согласиться, потому что обостренное чувство справедливости, а разные психологические травмы войны влияют на поведение. Но я не хочу думать, что люди, работающие в ТЦК, не понимают, как обращаться с людьми, и нужно им об этом рассказывать и учить. Я думаю, что они очень четко понимают», — говорит он.

Однако, по словам нардепа, в ТЦК работает четкий алгоритм или даже механизм, и приходят определенные ориентиры, показатели, которые они должны выполнять. И вместе с тем, если они не выполняются, это влияет на руководство тех ТЦК через высшее руководство, которое предоставляет выговоры, ну и, конечно, по вертикали.

«Ну и вообще, здесь действовала такая ранее схема, что если ТЦК не обеспечивает надлежащий процент мобилизованных по мобилизационным мероприятиям, то такие работники отправлялись в зону боевых действий», — отметил Сергей Евтушок.

