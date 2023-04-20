Абрикосы будут размером с яблоко: чем прикормить дерево, чтобы оно активно цвело и плодоносило.

Ароматные и сочные абрикосы очень хочется вырастить дома. Но это дерево достаточно капризно и может внезапно перестать цвести и плодоносить. Как правильно ухаживать за абрикосом, чтобы потом наслаждаться плодами – читайте в материале ТСН.ua.

Основные причины, почему абрикос может перестать плодоносить

Опытные садоводы уверены, что одной из самых распространенных причин, почему абрикос перестает плодоносить, является неправильно подобранное месторасположение дерева. Поэтому перед высадкой важно выбрать участок, где не бывает застоя воды. Также абрикос не будет цвести если:

его корни достигают грунтовых вод и постоянно в них находятся;

саженец был взорван в тени;

дерево посадили в тяжелую глину.

Однако, если место было подобрано правильно, но абрикос все равно не цветет и не плодоносит, нужно рассмотреть несколько других причин. Это дерево очень не любит, когда его слишком часто и много поливают. Но и пересушивать абрикос не стоит. Дерево может перестать цвести и плодоносить из-за несвоевременной обрезки. Если вовремя не удалить излишние ветки, абрикос может даже сбросить все плодородности почки.

Еще одна причина в том, что вы можете просто недостаточно подпитывать дерево. Абрикосы любят подкормку. И для этого можно использовать минеральные или органические удобрения.

Молодые деревца могут несколько лет не плодоносить из-за слабой корневой системы и потому, что им не хватает питания. А если перестало плодоносить взрослое дерево, значит ему не хватает минеральных удобрений. Поэтому прежде всего нужно подумать — хватает ли дереву питательных веществ.

Чем подкормить абрикос во время цветения: супер средство, которое можно приготовить самостоятельно

Чтобы увеличить количество урожая, во время цветения нужно подкормить дерево таким средством:

4 столовые ложки мочевины;

4 столовые ложки сульфата калия;

20 литров воды.

Развести сульфат калия и мочевину в воде, полить землю вокруг дерева. Для одного взрослого абрикоса этого будет достаточно. Сразу через несколько дней вы сможете увидеть увеличение количества завязей, а позже насладиться ароматными и сочными плодами.

Как подкармливать абрикос, чтобы он плодоносил

Чтобы абрикос обильно цвел, а затем плодоносил, ему нужны органические удобрения. Для корней дерева лучше всего подходят перегной, навоз или компост. Такая подкормка еще поможет защитить молодые саженцы от холода или палящего солнца.

Не повредит и ежегодно уменьшать размах корней дерева с помощью топора. Обрубайте немного корней, но только с одной стороны.

Подкормку рекомендуется вносить несколькими этапами и совмещать с поливкой. Очень важно не пропустить весной время, когда абрикос начнет цвести. К этому моменту нужно обязательно полить дерево и подкормить его навозом или перегноем. Через две недели подкормку повторяют. А третий раз поливать и удобрять дерево нужно через месяц после того, как на ветках увидите завязь и начнут наливаться плоды.

Если между этими периодами мало или нет дождей, не забывайте поливать абрикос.

Еще одну порцию подкормки дают тогда, когда дерево сбросит все плоды. В этот раз уже используйте не органику, а фосфорно-калийное удобрение.

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