Аброськин сообщил об увольнении с должности ректора Одесского университета внутренних дел

Аброськин сообщил об увольнении с должности ректора Одесского университета внутренних дел

В в телеграмм каналах появился приказ об увольнении Аброськина с подписью главы МВД Дениса Монастырского. Официальной реакции министерства пока не было.

Ректора Одесского государственного университета внутренних дел Вячеслава Аброськина уволили с должности "по результатам проверки анонимной жалобы".

Об этом сообщил сам Аброськин в Facebook.

"Сегодня из разных источников мне стало известно, что по приказу министра внутренних дел по результатам проверки анонимной жалобы с формулировкой "за систематические нарушения" я уволен с должности ректора Одесского государственного университета внутренних дел", — написал он.

Аброськин поблагодарил всех, кто "два года работал на развитие университета" и предположил, что теперь на него выльют "ведро разной грязи".

По его словам, приказ появился в телеграмм-каналах.

Отметим, что официальной реакции МВД пока не было.

В сентябре в Одесский государственный университет внутренних дел прибыла комиссия из Киева, которая проводила проверку из-за анонимного обращения в Офис президента.

Кто такой Вячеслав Аброськин

Вячеслав Аброськин работал в милиции Севастополя, где дослужился от оперативника до заместителя председателя местного управления. После вторжения российских войск в 2014 году выехал из Крыма. В этом же году стал заместителем начальника Департамента уголовного розыска МВД Украины.

С 2015-го по 2017 год возглавлял Главное управление Нацполиции в Донецкой области.

С 2017-го по 2019 год — первый заместитель председателя Нацполиции — начальник криминальной полиции.

В сентябре 2019 года стал ректором Одесского университета, где работал до сих пор.

Напомним, что Верховная Рада уволила Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента.

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