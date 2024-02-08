Абсолютный рекорд: на Закарпатье разоблачили самую большую группу уклонистов (видео)

Это рекордная по количеству группа нарушителей границы, задержанная во время полномасштабного вторжения.
На Закарпатье пограничники задержали рекордную группу уклонистов – 38 нарушителей одновременно пытались попасть в Венгрию.
Об этом передает Госпогранслужба.
Водители перевозили 38 мужчин – это рекордная по количеству группа нарушителей границы, задержанная во время полномасштабного вторжения. Двумя микроавтобусами уклонисты пытались попасть за границу.
В ее составе – мужчины из 11 областей Украины:
Закарпатье – 12 человек, Львовщины – 6 человек, Киевщины – 5 человек, остальные – выходцы из Днепропетровщины, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Полтавщины, Запорожья, Херсонщины, Черкасщины и Ровенщины.
За услуги организаторы незаконной переправки планировали сорвать куш, получив от уклонистов от 4500 до 8500 долларов США.
Проверка и установка деталей организации незаконной переправки лиц через границу продолжается.
Ранее сообщалось, что в Закарпатье мужчина с образованием 5 классов придумал, как показать уклонистам "зеленый коридор" в Венгрию.
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