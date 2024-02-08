Абсолютный рекорд: на Закарпатье разоблачили самую большую группу уклонистов (видео)

Это рекордная по количеству группа нарушителей границы, задержанная во время полномасштабного вторжения.

На Закарпатье пограничники задержали рекордную группу уклонистов – 38 нарушителей одновременно пытались попасть в Венгрию.

Об этом передает Госпогранслужба.

Водители перевозили 38 мужчин – это рекордная по количеству группа нарушителей границы, задержанная во время полномасштабного вторжения. Двумя микроавтобусами уклонисты пытались попасть за границу.

В ее составе – мужчины из 11 областей Украины:

Закарпатье – 12 человек, Львовщины – 6 человек, Киевщины – 5 человек, остальные – выходцы из Днепропетровщины, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Полтавщины, Запорожья, Херсонщины, Черкасщины и Ровенщины.

Задержанные уклонисты

За услуги организаторы незаконной переправки планировали сорвать куш, получив от уклонистов от 4500 до 8500 долларов США.

Проверка и установка деталей организации незаконной переправки лиц через границу продолжается.