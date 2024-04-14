Абсурд: пограничник попросил у ветерана ВСУ с ампутированными ногами разрешение на выезд из страны

В ГПСУ объяснили, что их инспектор действовал в соответствии с процедурой.

Ветеран ВСУ с ампутированными ногами Олег Симороз пожаловался на проблемы при выезде за границу. Во время пересечения пограничник попросил у него медицинские документы, позволяющие ему пересечь границу.

Об этом украинский защитник написал на странице X.

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"Прохожу границу. Даю паспорт и военный билет, где указано, что "снято с военного учета". Господин пограничник: а есть медицинские документы? Я: показываю на нижние конечности. Пограничник: не ну я вижу, но все равно. Пошел проверять", – говорится в его сообщении.

Он добавил, что через час ожидания на границе он был выпущен из страны.

Комментарий пограничников

В ГПСУ отреагировали на инцидент. Спикер ведомства Андрей Демченко отметил, что инспектор действовал в соответствии с процедурой. По его словам, пограничник не видел, что у защитника ампутированы ноги, потому что он находился в автомобиле.

"Пограничники с уважением относятся ко всем гражданам, пересекающим границу, тем более к украинским защитникам. Я не могу дать оценку, почему господин Олег так среагировал на действия нашего инспектора, на момент пересечения границы разногласий между ними не было. Пограничник действовал, как и должен был действовать - он спросил о документах, которые бы давали право на пересечение границы. Олег отметил, что имеет военно-учетный документ, в котором указано, что он исключен из военного учета. Вдобавок наш инспектор спросил о заключении военно-врачебной комиссии. Он не мог видеть, что у Олега есть какие-то пороки здоровья, потому что он находился в автомобиле" - рассказал он в эфире телемарафона.

Демченко добавил, что на момент начала общения инспектор не может видеть, что у человека есть инвалидность сразу.

"В дальнейшем инспектор обратил на это внимание, но не основание, чтобы инспектор сразу отказал в пересечении границы такому человеку. Инспектор совершил то, что от него требовалось, то, что ему предстояло сделать. Он проверил эти документы, в том числе по системе Оберег, система о военнообязанных, где также подтвердились эти документы, которые предоставлял господин Олег".

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Представитель ГНСУ уверяет, что никакой затяжки по проверке документов не было.

"В этом транспортном средстве следовали и другие лица, в частности мужчины, в отношении которых также проводилась необходимая проверка, действия по внесению информации в нашу информационную систему. Также проверка проходила в отношении водителя, следовавшего по системе "Путь" как лицо, которое должно было выезжать за границу для перевозки гуманитарной помощи для нужд населения Украины или Вооруженных сил Украины. Это, конечно, требует определенное время, но после всех проверок, внесения информации по всем лицам в информационную систему Государственной пограничной службы они были пропущены", - подчеркнул он.

Демченко утверждает, что никаких намеков на то, что защитник не будет пропущен, не было.

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