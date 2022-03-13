"Абсурдный фейк": НБУ опроверг информацию о прекращении работы системы электронных платежей

В Нацбанке объяснили, что на самом деле СЭП работает ежедневно – 23 часа и семь дней в неделю.

Нацбанк опроверг информацию о якобы прекращении с 12 марта работы системы электронных платежей НБУ (СЭП).

Об этом сообщила пресс-служба НБУ в Facebook.

"Друзья, есть очередной абсурдный фейк. В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация, что якобы деньги с платежных карт нужно было снять наличными 12 марта. Поскольку 12 марта работала система электронных платежей Национального банка (СЭП). А в последующие дни этого уже нельзя будет сделать. Сразу сообщаем – это неправда", — говорится в сообщении.

В НБУ отметили, что на самом деле СЭП работает ежедневно – 23 часа и семь дней в неделю.

Рабочий день в СЭП влияет только на дату отражения совершаемых операций в балансе банков. А операции с платежными картами, такие как снятие наличных или безналичная оплата товаров или услуг, не обрабатываются в СЭП, они осуществляются через отдельные платежные системы (Mastercard, Visa, ПРОСТІР и т.д.).

"Кроме того, вспомните, были ли у вас проблемы с платежными карточками во время выходных или поздним вечером, когда банки уже не работали? Конечно, нет, ведь даже в выходные и ночью платежные системы Mastercard, Visa, ПРОСТІР, а соответственно и банкоматы и терминалы работают, независимо от рабочего времени банков. Сегодня уже 13 марта, соответственно, вы можете убедиться, что ваши деньги цели и невредимы, а банкоматы и терминалы работают, как всегда", — успокоили в НБУ.

Нацбанк просит сохранять спокойствие и не верить фейкам.

"Доверяйте только официальным источникам информации. И помните, что враг – коварен и лжив. А безналичные расчеты платежными картами являются одним из самых безопасных и надежных способов оплаты в нынешних условиях. Если встречаете подобные заявления, сообщайте нам, пожалуйста", — подытожили. в НБУ.

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