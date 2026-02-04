Абу-Даби как экзамен для Путина: Politico о том, готова ли РФ к реальному миру

Переговоры / © ТСН.ua

Реклама

Второй этап трехсторонних переговоров по завершению войны между Украиной, Россией и США состоится 4–5 февраля в столице ОАЭ – Абу-Даби, где Киев и Вашингтон ждут конкретных шагов от Москвы. В то же время, российские обстрелы энергетической инфраструктуры Украины и вопросы территорий создают существенные препятствия для достижения мира.

Об этом сообщает Politico.

Переговоры в Абу-Даби: какие ожидания

Сегодня, 4 февраля, в Абу-Даби стартует очередной раунд переговоров по Украине при посредничестве США, и именно он может дать ответ на ключевой вопрос: готов ли Владимир Путин к реальному миру, а не к имитации диалога?

Реклама

Как пишут аналитики, общий фон для Украины остается очень сложным: страна близится к четвертой годовщине полномасштабной войны, а в преддверии переговоров Россия возобновила массированные воздушные атаки. Ночью под ударами оказались Киев, Днепр, Харьков, Сумы и Одесса — РФ применила сотни дронов и десятки ракет, ударив по энергосистеме и жилым кварталам в период аномальных морозов.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что эти атаки снова доказывают: Кремль не отказывается от террора даже на фоне дипломатических усилий. По его словам, Путина необходимо «лишить иллюзий», что бомбардировка и устрашение могут дать ему преимущество за столом переговоров.

Белый дом ранее заявлял, что Россия якобы пообещала удержаться от атак на большие города во время сильных морозов, однако в Кремле быстро дали понять: любая пауза носит очень ограниченный характер. В Украине же к подобным обещаниям традиционно относятся скептически — война научила ждать самого плохого.

Советник президента Михаил Подоляк назвал нынешнюю ситуацию "предсказуемой", заметив, что российское "перемирие" обычно выглядит как накопление ракет с последующим ночным ударом по гражданским во время пиковых холодов.

Реклама

В то же время, ряд украинских и американских источников отмечает: несмотря на пессимистический фон, нынешние переговоры могут быть более конструктивными, чем предыдущие. По их словам, российская делегация на этот раз ведет себя более сдержанно и больше сосредотачивается на практических вопросах, а не на идеологических лекциях о «первопричинах» войны.

«Раньше эти переговоры были похожи на вырывание зубов без анестезии. Раньше мне хотелось кричать всякий раз, когда мне приходилось видеть очередное заявление о конструктивности дискуссий. Но теперь, я думаю, они в известном смысле конструктивны. Я замечаю, что россияне относятся к этим переговорам серьезнее», — сказал республиканский эксперт по внешней политике, который консультировал Киев, на условиях анонимности.

Осторожный оптимизм связывают и с обновленным составом украинской переговорной команды, которая считается более жесткой, профессиональной и ориентированной на реальность. В то же время, даже сторонники такого подхода признают: изменение тона Москвы может быть тактикой затягивания или попыткой выиграть час — в частности, в отношениях с США и Европой.

Эксперты отмечают, что Путину все сложнее объяснять российскому обществу колоссальную цену войны без очевидной «победы».

Реклама

«Путин почти ничего не может показать огромные расходы войны. Соглашение на урегулирование путём переговоров сейчас, когда он не может претендовать на четкую «победу» для России и для российского народа, будет большой проблемой внутри страны», — утверждал австралийский генерал в отставке Мик Райан.

Поэтому ближайшие дни в Абу-Даби могут стать моментом истины или очередным подтверждением того, что Кремль использует переговоры как инструмент войны, а не путь к миру.