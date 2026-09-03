Атака по Днепру. Иллюстративный / © ТСН.ua

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Днем четверга, 3 сентября, Россия атаковала Днепр. В результате атаки в пригороде вспыхнул пожар. По информации властей, на обед один человек погиб и многие получили ранения.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВ Александр Ганжа.

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По его словам, первые взрывы прогремели после 11:20. В результате вражеского удара загорелись склады логистической компании. Название компании по соображениям безопасности не раскрыл.

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Сразу чиновник сообщил о четырех раненых, но впоследствии уточнил, что увеличивается количество пострадавших из-за атаки россиян на Днепр. По последним данным, один человек погиб, пятеро — ранены.

«20-летний юноша госпитализирован в тяжелом состоянии. Других раненых сейчас обследуют врачи», — написал Ганжа.

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Напомним, ночью 3 сентября Россия дважды атаковала беспилотниками Хмельнитчину. В регионе работали силы ПВО. Впрочем, по данным властей, в результате обстрела по меньшей мере один человек ранен. Во время первой атаки в Хмельницком обломки БПЛА упали на территорию предприятия. Во время второй возник пожар в складском помещении.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о последствиях российских атак, охвативших 13 областей. По его словам, в Одессе из-за вражеских обстрелов пострадали 17 человек.

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