"Ад уходит в прошлое": Зеленский представил услугу смены регистрации в "Дії"

Теперь изменить место жительства онлайн можно будет в несколько кликов.

С 8 февраля в приложении "Дія" и на портале можно изменить место регистрации. С прошлого года эта услуга работала в качестве экспериментального проекта, а также проходила бета-тестирование.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время открытия Diia Summit 2022 года.

"Сегодня уходит в прошлое смена места регистрации, или смена прописки, как говорят в народе, или ад. Как говорят те, кто хотя бы раз в жизни менял прописку. С сегодняшнего дня никаких учетов, никаких кабинетов, паспортных столов, военкоматов и очередей. Теперь сменить место жительства онлайн можно будет в несколько кликов", — отметил он.

Президент также отметил, что о справке, которую нужно было носить вместе с ID-картой, теперь также можно забыть.

Напомним:

За два года приложением "Дія" пользуется 14 млн человек. В нем доступно 11 цифровых документов и 8 услуг.

Михаил Федоров о цифровой революции в "Дія" и какие новые услуги ожидать пользователям

Читайте также: