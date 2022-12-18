Ад в Бахмуте, ПВО против террора России и украинская формула мира: главное из вечернего обращения Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о главных темах очередного заседания Ставки Верховного главнокомандующего и заявил, что лично занимается вопросом передачи Украине современных систем ПВО, которые могут усилить защиту от российских ракетных атак.

Об этом говорилось в обращении главы государства 18 декабря.

"ПВО – постоянный приоритет Ставки, и я еще раз подчеркиваю это…", – заявил Зеленский.



Он еще раз обратился к союзникам.

"Уважаемые партнеры! Помоги нам полностью защитить наше небо, предоставив нам скорее современные системы ПВО в достаточном количестве, вы можете лишить государство-террориста главного инструмента террора. Это будет один из самых мощных шагов, приближающих окончание агрессии. России придется идти по пути к прекращению агрессии, когда она больше не сможет идти по пути ракетных ударов", – призвал президент.

Также, по словам Зеленского, во время заседания Ставки командование Украины очень подробно рассмотрело ситуацию в Донецкой и Луганской областях. Бахмут – город, который уничтожают оккупанты своими ударами, однако он стоит и держится.

"Бахмутское направление – ключевое. Город держим, хотя оккупанты делают все, чтобы там не осталось ни одной целой стены", – сказал Зеленский.

Глава государства также отметил украинскую формулу мира.

"Это десять четких пунктов, которые способны создать новую архитектуру безопасности – глобально важную. То, что вернет свободу всей нашей, украинской земле, всем нашим людям. И то, что будет служить гарантиями свободы и безопасности другим народам. Причем не если, а когда сработает для украинцев", – отметил он.

Зеленский призвал партнеров "проявлять свое лидерство в гарантировании мира так же, как сейчас проявляется лидерство разных стран и разных государственных деятелей в защите свободы".

"Мы боремся вместе за Украину, за ценности, объединяющие Европу и демократический мир, за глобальную ценность жизни. За все то, что Россия пытается разрушить. Это непросто, это тяжело, но я уверен: мы вытащим все вместе, и агрессия Россия терпит крах. И так, чтобы все другие потенциальные агрессоры мира не решались повторить то, что делает рашизм", – сказал президент.

Отметим, что во время заседания Ставки участники обсудили ликвидацию последствий массированного ракетного удара России по энергосистеме Украины.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупредил: Россия накапливает людей и оружие для нового наступления.

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