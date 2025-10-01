ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
342
Время на прочтение
1 мин

Ад в Харькове: что известно о ночном ударе РФ по городу

В результате ночного удара РФ по Харькову ранены, по меньшей мере, шесть человек. Также в городе зафиксировано масштабное разрушение и пожары.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атаки

В ночь на 1 октября российские оккупанты массированно атаковали Харьков авиабомбами.

О последствиях сообщил мэр города Игорь Терехов и глава ОВА Олег Синегубов.

«Враг атаковал Харьков и пригород. По предварительной информации, по Киевскому району был нанесен удар КАБом. Также были зафиксированы пуски баллистики, — отметил Синегубов.

По данным Игоря Терехова, в результате попаданий по Салтовскому и Киевскому районам зафиксированы разрушения частных домов, гаражей, возникли пожары.

Последствия атаки

Последствия атаки

«Также пожар на одном из городских рынков, зафиксирован сильный пожар на территории гаражного кооператива», — добавил мэр Харькова.

По состоянию на четыре часа утра было известно о, по меньшей мере, шести пострадавших. Четыре из них — 80-летняя женщина, 34-летний, 25-летний и 27-летний мужчины — госпитализированы с взрывными ранениями, еще одному 21-летнему мужчине оказали помощь на месте.

Ранее сообщалось, что в Харькове в ночь на 1 октября раздались взрывы во время воздушной тревоги. Тогда сообщалось, что пострадали пять человек.

Дата публикации
Количество просмотров
342
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie