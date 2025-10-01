Ад в Харькове: что известно о ночном ударе РФ по городу

Последствия атаки

В ночь на 1 октября российские оккупанты массированно атаковали Харьков авиабомбами.

О последствиях сообщил мэр города Игорь Терехов и глава ОВА Олег Синегубов.

«Враг атаковал Харьков и пригород. По предварительной информации, по Киевскому району был нанесен удар КАБом. Также были зафиксированы пуски баллистики, — отметил Синегубов.

По данным Игоря Терехова, в результате попаданий по Салтовскому и Киевскому районам зафиксированы разрушения частных домов, гаражей, возникли пожары.

«Также пожар на одном из городских рынков, зафиксирован сильный пожар на территории гаражного кооператива», — добавил мэр Харькова.

По состоянию на четыре часа утра было известно о, по меньшей мере, шести пострадавших. Четыре из них — 80-летняя женщина, 34-летний, 25-летний и 27-летний мужчины — госпитализированы с взрывными ранениями, еще одному 21-летнему мужчине оказали помощь на месте.

Ранее сообщалось, что в Харькове в ночь на 1 октября раздались взрывы во время воздушной тревоги. Тогда сообщалось, что пострадали пять человек.