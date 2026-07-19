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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1993
Время на прочтение
1 мин

Ад в Киеве после массированного обстрела: ракета попала в подземный переход, а флаг уцелел после атаки

В столице зафиксированы разрушения и пожары сразу в пяти районах. Службы продолжают устранять последствия ударов.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Киев пережил атаку

Киев пережил атаку

В ночь на воскресенье, 19 июля, РФ массированно атаковала Киев баллистическими ракетами. Падения обломков и пожары зафиксированы в Деснянском, Днепровском, Шевченковском, Святошинском и Соломенском районах. По меньшей мере, один человек погиб, еще восемь ранены.

Корреспондентка ТСН Наталья Нагорная сообщила, что столица приходит в себя от удара.

Одна из ракет попала прямо в подземный переход.

Взрывной волной также был поврежден наземный вестибюль станции метро Лукьяновская. Сейчас она временно закрыта — поезда «зеленой» ветки следуют мимо станции без остановки. Специалисты уже работают над возобновлением ее работы.

Последствия атаки / © Суспільне

Последствия атаки / © Суспільне

Люди с утра осматривают последствия удара на местном рынке. Одна из женщин показала флаг Украины, уцелевший во время атаки.

Атака по Киеву 19 июля — что известно

Тревогу в Киеве объявили примерно в 1:21. Сразу после этого Воздушные силы сообщили о движении баллистики через Сумщину. Впоследствии появилась информация о движении нескольких ракет по направлению к столице.

По данным мониторинговых ресурсов, в течение 40 минут Россия выпустила по Киеву около 40 баллистических ракет типов «Искандер-М», «Циркон» и С-400. Это самое большое количество баллистических ракет, примененных против столицы за все время полномасштабной войны.

На 5 часов утра было известно о жертве и восемь пострадавших в столице.

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Дата публикации
Количество просмотров
1993
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