В настоящее время только два порта Украины могут перегружать грузы на экспорт.
Администрация портов Украины потеряла связь с Мариупольским филиалом, сотрудники Администрации уже несколько дней не могут связаться с азовскими портовиками.
Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров.
Пока только два порта Украины: Измаил и Рени — могут перегружать грузы на экспорт, но в небольшом количестве.
Мариуполь в осаде уже 13 суток.
Состояние порта, как и судьба портовиков, неизвестно.
Напомним, 7 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по морскому порту "Ольвия" в Николаевской области.
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