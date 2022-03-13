В настоящее время только два порта Украины могут перегружать грузы на экспорт.

Администрация портов Украины потеряла связь с Мариупольским филиалом, сотрудники Администрации уже несколько дней не могут связаться с азовскими портовиками.

Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров.

Пока только два порта Украины: Измаил и Рени — могут перегружать грузы на экспорт, но в небольшом количестве.

Мариуполь в осаде уже 13 суток.

Состояние порта, как и судьба портовиков, неизвестно.

Напомним, 7 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по морскому порту "Ольвия" в Николаевской области.

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