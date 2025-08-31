Администраторы аккаунта о Парубии обратились к его убийцам

На месте убийства Парубия / © Associated Press

Реклама

Модераторы паблика под названием " Андрей Парубий «, которые называют себя „злыми Мазепинцами-Бандеровцами-Парубиевцами“, опубликовали обращение к убийцам политика.

Об этом говорится на соответствующей странице Facebook.

«Этот пост для тех, кто ненавидит Украину. Да, вам удалось убить великана духа, без сомнения, — Проводника Украинской Нации в новейшее время существования нашего Государства. Удалось, так же, как вам удалось убить Коновальца, Бандеру, Сциборского и многие другие горячие сердца и светлые времена Украинской Нации — подло, в спину, из-за угла. Но вам не удастся убить Дух извечной стихии, который сохранил нас от московского потопа и поставил на грани двух миров творить новую жизнь. Этот Дух будет жить в новых борцах, рождать новых Вождей, новых рыцарей. Во благо Украины, на погибель — Москве», — говорится в сообщении.

Реклама

Напомним, экс-глава Верховной Рады и действующий нардеп Андрей Парубий был убит во Львове 30 июля. По информации журналиста Виталия Глаголы в правоохранительных структурах Львова, в политика стреляли восемь раз.

Неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов, в результате которых политик погиб на месте. Нападающий скрылся — для его поиска в городе введена специальная операция «Сирена».

В момент нападения Андрей Парубий шел на тренировку в спортзал. У него не было охраны.

Рассматривают разные версии, среди них — российский след. Продолжается расследование. Стрельца еще не задержаны.