Админпроизводство по военнообязанным будут закрывать в случае прохождения службы

Украинцы, ранее имевшие админнарушения, связанные с военным учетом, но впоследствии вставшие на службу, будут освобождены от ответственности.

Верховная Рада приняла изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП), которые предусматривают прекращение админпроизводств в отношении лиц, вставших на военную службу.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Согласно нововведениям, статью 247 КУоАП дополнят нормой, согласно которой производство по делам об административных нарушениях военного учета (статьи 210 и 210-1 КУоАП) не может быть начато, а уже начатое производство подлежит закрытию, если лицо пошло на службу.

Таким образом, украинцы, ранее имевшие админнарушения, связанные с военным учетом, но впоследствии вставшие на службу, будут освобождены от ответственности по этим статьям.

Напомним, что Верховная Рада 13 марта приняла в целом законопроект №12093, который должен стимулировать нарушителей военного учета к добровольной уплате штрафов и поступлению на военную службу.