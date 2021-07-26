Адопция животных под наблюдением: волонтер из Киева, которая отдала котов в "хорошие" руки, стремится забрать подопечного

Адопция животных под наблюдением: волонтер из Киева, которая отдала котов в "хорошие" руки, стремится забрать подопечного

Зоозащитница переживает, что ее кот новым владельцам не нужен.

Волонтер из Киева в марте этого года пристроила двоих котов, которых она нашла на улице еще котятами — "братьев" забрала пара из Харькова. Недавно волонтер узнала, что одного из котов уже нет в живых.

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Об этом она рассказала ТСН.ua.

Юлиана Шепель из Киева уже много лет занимается бездомными животными. В марте этого года она пристроила в хорошие руки двоих котов Тира и Тора, которых нашла котятами на улице, вылечила, стерилизовала, сделала все необходимые прививки. Котов забрала молодая пара в Харьков. Все это время волонтер находилась на связи с "усыновителями", узнавала, как животные адаптировались и просила время от времени отправлять фотографии котов.

Женщина говорит, все это делается, чтобы новые владельцы ответственно относились к адопции и чтобы взятые животные снова не оказались на улице.

"Мы подписали договор об адопции. Люди должны были присылать фотографии животных или ежемесячно, или же по требованию волонтера. Когда животные проходят период адаптации, мы определяем определенный испытательный срок — смогут ли владельцы животных ужиться с котами, все ли их устраивает, могут ли коты адаптироваться к новым владельцам в новое помещение. Все это оговаривается заранее", — рассказывает ТСН.ua Юлиана.

По словам зоозащитницы, молодая пара перестала выходить на связь, а когда вышла, прислала фотографии котов, причем одну из них с Тиром — старую. Волонтер на это указала, на что выслушала брань и новая владелица котов бросила трубку.

Девушка поехала в Харьков по указанному в договоре адресу, но новые владельцы котов там уже не жили. Соседи же молодых людей сообщили девушке, что один из котов ранее выпал из окна 5 этажа и 2 часа пролежал на земле, пока жители многоэтажки искали владельца. В конце концов один из хозяев кота вышел на улицу и забрал его в переноску, но в клинику животное отвезли только на следующий день.

"В клинике мне сообщили, что владелец кота согласился на его усыпление, у него, по его словам, не было средств на его лечение. Никакие инструментальные исследования животному не проводились. У Тира была ЧМТ, возможно, отек мозга. Кота усыпили по требованию владельцев. Как мне сообщил врач клиники, у кота были большие шансы на выздоровление", — рассказывает ТСН.ua Юлиана.

Сейчас женщина пытается вернуть себе кота, который остался. Новые хозяева животного на контакт с зоозахщитницей не идут и отдавать животное не хотят.

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