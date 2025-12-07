- Дата публикации
Адская ночь на Полтавщине: что известно об ударе россиян
Из-за прямых попаданий и падений обломков возникли пожары. Повреждены техническое оборудование и хозяйственное здание.
Сегодня ночью россияне совершили массированную комбинированную атаку по Полтавщине.
О последствиях сообщил глава ОВА Владимир Когут.
«Под ударом оказались несколько предприятий энергетического сектора в Кременчугском районе. В результате прямых попаданий и падения обломков возникли пожары. Повреждено техническое оборудование», — уточнил он.
Кроме того, обломки вражеского беспилотника повредили хозяйственное здание на территории частного домовладения. Информация о пострадавших не поступала.
Из-за атаки есть перебои с тепло- и водоснабжением в некоторых районах громады. Все профильные службы работают над ликвидацией последствий обстрелов.
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли массированный комбинированный удар по городу Кременчуг. В результате атаки пострадали объекты инфраструктуры города.