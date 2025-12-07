Адская ночь на Полтавщине: что известно об ударе россиян

На Полтавщине было неспокойно / © Getty Images

Сегодня ночью россияне совершили массированную комбинированную атаку по Полтавщине.

О последствиях сообщил глава ОВА Владимир Когут.

«Под ударом оказались несколько предприятий энергетического сектора в Кременчугском районе. В результате прямых попаданий и падения обломков возникли пожары. Повреждено техническое оборудование», — уточнил он.

Кроме того, обломки вражеского беспилотника повредили хозяйственное здание на территории частного домовладения. Информация о пострадавших не поступала.

Из-за атаки есть перебои с тепло- и водоснабжением в некоторых районах громады. Все профильные службы работают над ликвидацией последствий обстрелов.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли массированный комбинированный удар по городу Кременчуг. В результате атаки пострадали объекты инфраструктуры города.