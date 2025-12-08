- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 276
- Время на прочтение
- 1 мин
Адская ночь в Чернигове: что известно о последствиях обстрела РФ
Чернигов пережил вражескую атаку — обошлось без жертв, но есть разрушение в городе.
Сегодня ночью, 8 декабря, враг снова атаковал Чернигов. Оккупанты попали по жилому району в центре города. По последним данным, трое пострадавших.
Об этом сообщили в полиции региона.
«В результате взрыва повреждены многоэтажки, детский сад, магазины и учреждения, автомобили. Возник пожар внешнего газопровода дома», — говорится в сообщении.
Развернут мобильный пункт, где полицейские принимают заявления от пострадавших граждан относительно поврежденного имущества.
Отметим, что со вчерашнего дня россияне продолжают атаковать Черниговщину дронами: в Новгород-Северском районе ранения получила пожилая женщина, повреждены дома.
В Черниговском районе зафиксировано повреждение жилищного домохозяйства.
Ранее сообщалось, что в Чернигове вражеский беспилотник взорвался вблизи многоэтажного дома, нанеся значительные разрушения и пожар.