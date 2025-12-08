ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
276
Время на прочтение
1 мин

Адская ночь в Чернигове: что известно о последствиях обстрела РФ

Чернигов пережил вражескую атаку — обошлось без жертв, но есть разрушение в городе.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атаки

Сегодня ночью, 8 декабря, враг снова атаковал Чернигов. Оккупанты попали по жилому району в центре города. По последним данным, трое пострадавших.

Об этом сообщили в полиции региона.

«В результате взрыва повреждены многоэтажки, детский сад, магазины и учреждения, автомобили. Возник пожар внешнего газопровода дома», — говорится в сообщении.

Развернут мобильный пункт, где полицейские принимают заявления от пострадавших граждан относительно поврежденного имущества.

Отметим, что со вчерашнего дня россияне продолжают атаковать Черниговщину дронами: в Новгород-Северском районе ранения получила пожилая женщина, повреждены дома.

В Черниговском районе зафиксировано повреждение жилищного домохозяйства.

Ранее сообщалось, что в Чернигове вражеский беспилотник взорвался вблизи многоэтажного дома, нанеся значительные разрушения и пожар.

Дата публикации
Количество просмотров
276
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie