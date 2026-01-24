ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
547
Время на прочтение
1 мин

Адская ночь в Харькове: власти сообщили тревожные новости

Оккупанты ночью ударили по жилым домам города.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Харьков пережил атаку

Харьков пережил атаку / © Associated Press

В ночь на 24 января российские войска нанесли удар «Шахедами» по Харькову, в результате чего на данный момент известно о 27 пострадавших.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

«Количество пострадавших в результате ночной вражеской атаки на Харьков увеличилось до 27 человек. Медики оказывают всю необходимую помощь», — отметил он.

Напомним, в ночь на 24 января российские войска нанесли удар «Шахедами» по Харькову. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что под ударом находились два района — Индустриальный и Немишлянский. Там горели квартиры в многоэтажках, разрушением получили общежитие с переселенцами, больница и роддом.

Также зафиксировано попадание «Шахеда» в частный дом в Немышлянском районе. Терехов отметил, что в результате обстрела пострадала владелица жилья. Кроме этого, повреждены многие соседние дома.

Все, что известно о ночном терроре — читайте в новости.

Дата публикации
Количество просмотров
547
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie