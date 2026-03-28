Адская ночь в Одессе: есть погибший, пострадавшие и разрушения
По данным властей, среди пострадавших есть ребенок.
Россияне устроили воздушную атаку по Одессе. По последним данным, есть погибший и более 10 пострадавших.
Об этом сообщил глава МВА Сергей Лысак.
«В больнице скончался один человек. В общей сложности пострадали 11 человек, среди которых один ребенок. Всем раненым предоставляется необходимая медицинская помощь», — отметил он.
Ситуация в городе:
Зафиксировано попадание в крышу здания одного из родильных домов, в Приморском районе значительные повреждения жилого фонда.
В многоэтажках зафиксировано разрушение балконов, повреждение остекления и возгорание на верхних этажах.
В частном секторе произошло возгорание жилых домов, пожары ликвидированы. Повреждены более 10 автомобилей.
В Хаджибейском районе зафиксировано возгорание квартир и крыши пятиэтажки.
В Киевском районе повреждены нежилые здания и выбиты окна в жилых домах.
Ранее сообщалось, что Одесса находилась под массированной атакой. Сообщалось о попадании.