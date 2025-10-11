Адская ночь в Одессе - появились фото последствий массированной атаки

Последствия атаки

Ночью, 11 октября, россияне массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками — повреждена энергетическая и гражданская инфраструктура.

Об этом сообщили в ГСЧС.

«В результате попаданий вспыхнули пожары энергетической инфраструктуры и 3-этажного здания гостинично-ресторанного комплекса. Пожарные спасли 2 человек и оперативно ликвидировали возгорание. Пострадал один человек», — говорится в сообщении.

Также получили повреждения 3 жилых дома.

«Спасатели ГСЧС и ремонтные бригады немедленно приступили к работе, как позволила ситуация с безопасностью. Энергетики прилагают максимум усилий для полного возобновления энергоснабжения. Критическая инфраструктура оперативно заживлена от генераторов», — добавили в свою очередь в ОВА.

Последствия атаки

Напомним, в ночь на 11 октября российская армия запустила по Украине 78 ударных БпЛА типа «Shahed», «Гербера» и других типов. Украинская ПВО обезвредила 54 БПЛА на севере, юге и востоке страны.