- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2036
- Время на прочтение
- 1 мин
Адская ночь в Одессе: стало известно о последствиях атаки (фото)
Россия массированно атаковала Одессу ударными беспилотниками: повреждены жилые дома, возникли пожары, погибший.
Враг массированно атаковал Одесу ударными беспилотниками в ночь на 9 февраля. Погиб 35-летний мужчина. Также пострадали два человека, среди них 19-летняя девушка.
О последствиях атаки сообщил глава МВА Сергей Лысак.
«В Приморском районе зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, в жилых домах пострадала 21 квартира. Взрывной волной выбито 39 окон непосредственно в квартирах и 18 в местах общего пользования. Огнем уничтожены 2 автомобиля, еще 6 — повреждены обломками», — отметил он.
Коммунальные службы с ночи ликвидируют последствия: закрывают оконные проемы пленкой и убирают территории.
Напомним, в Одессе в ночь на 9 февраля российские ударные беспилотники типа «Shahed» нанесли очередной удар по городу. В результате атаки повреждены жилые дома, коммунальные объекты и автомобили, произошел пожар на крыше многоэтажки и поврежден газопровод.