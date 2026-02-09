ТСН в социальных сетях

Украина
2036
1 мин

Адская ночь в Одессе: стало известно о последствиях атаки (фото)

Россия массированно атаковала Одессу ударными беспилотниками: повреждены жилые дома, возникли пожары, погибший.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атаки

Враг массированно атаковал Одесу ударными беспилотниками в ночь на 9 февраля. Погиб 35-летний мужчина. Также пострадали два человека, среди них 19-летняя девушка.

О последствиях атаки сообщил глава МВА Сергей Лысак.

«В Приморском районе зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, в жилых домах пострадала 21 квартира. Взрывной волной выбито 39 окон непосредственно в квартирах и 18 в местах общего пользования. Огнем уничтожены 2 автомобиля, еще 6 — повреждены обломками», — отметил он.

Последствия атаки / © Facebook / Сергей Лысак

Последствия атаки / © Facebook / Сергей Лысак

Последствия атаки / © Facebook / Сергей Лысак

Последствия атаки / © Facebook / Сергей Лысак

Коммунальные службы с ночи ликвидируют последствия: закрывают оконные проемы пленкой и убирают территории.

Напомним, в Одессе в ночь на 9 февраля российские ударные беспилотники типа «Shahed» нанесли очередной удар по городу. В результате атаки повреждены жилые дома, коммунальные объекты и автомобили, произошел пожар на крыше многоэтажки и поврежден газопровод.

