Адская ночь в Запорожье: россияне попали в общежитие (фото)

Последствия атаки / © Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

Оккупанты нанесли по Запорожью не менее 20 БпЛА и восемь ракетных ударов.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

«Там разрушены несколько этажей. Произошло несколько возгораний в жилой застройке. Пострадали и объекты инфраструктуры. Двое из раненых доставлены в больницу — это женщина 45 лет и мужчина 20 лет. Еще две женщины получили медицинскую помощь на месте и от госпитализации отказались», — написал он.

Последствия атаки / © Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

По последним данным, 11 пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье. Среди раненых шестеро детей — три девочки и три мальчика. Детям от 3 до 6 лет. Все получают необходимую медицинскую помощь.

Последствия атаки / © Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

Напомним, в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии из-за вражеской атаки.