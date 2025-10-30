- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1815
- Время на прочтение
- 1 мин
Адская ночь в Запорожье: россияне попали в общежитие (фото)
Несколько часов РФ атаковала Запорожье и Запорожский район. Есть попадание в общежитие.
Оккупанты нанесли по Запорожью не менее 20 БпЛА и восемь ракетных ударов.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
«Там разрушены несколько этажей. Произошло несколько возгораний в жилой застройке. Пострадали и объекты инфраструктуры. Двое из раненых доставлены в больницу — это женщина 45 лет и мужчина 20 лет. Еще две женщины получили медицинскую помощь на месте и от госпитализации отказались», — написал он.
По последним данным, 11 пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье. Среди раненых шестеро детей — три девочки и три мальчика. Детям от 3 до 6 лет. Все получают необходимую медицинскую помощь.
Напомним, в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии из-за вражеской атаки.