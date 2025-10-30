ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1815
Время на прочтение
1 мин

Адская ночь в Запорожье: россияне попали в общежитие (фото)

Несколько часов РФ атаковала Запорожье и Запорожский район. Есть попадание в общежитие.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атаки / © Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

Оккупанты нанесли по Запорожью не менее 20 БпЛА и восемь ракетных ударов.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

«Там разрушены несколько этажей. Произошло несколько возгораний в жилой застройке. Пострадали и объекты инфраструктуры. Двое из раненых доставлены в больницу — это женщина 45 лет и мужчина 20 лет. Еще две женщины получили медицинскую помощь на месте и от госпитализации отказались», — написал он.

Последствия атаки / © Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

Последствия атаки / © Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

По последним данным, 11 пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье. Среди раненых шестеро детей — три девочки и три мальчика. Детям от 3 до 6 лет. Все получают необходимую медицинскую помощь.

Последствия атаки / © Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

Последствия атаки / © Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

Напомним, в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии из-за вражеской атаки.

Дата публикации
Количество просмотров
1815
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie