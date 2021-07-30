Адская жара и дожди: какой в Украине будет погода на следующей неделе

Адская жара и дожди: какой в Украине будет погода на следующей неделе

Местами воздух прогреется до 38 градусов.

В Украине синоптики на следующей неделе прогнозируют аномальную жару. Местами температура поднимется до 38 градусов.

Об этом пишет "Униан".

Так, по прогнозу, 1 августа на востоке Украины, а также в Николаевской и Херсонской областях ожидается до 35 градусов тепла.

2 августа легче дышать станет в западных областях. Там температура воздуха опустится до 23-26 градусов. При этом на востоке все также будет сохраняться жаркая погода — синоптики прогнозируют до 38 градусов. В центральных областях — до 35.

3 августа ожидается переменная облачность. Местами прогнозируются дожди, которые собьют жару. А уже 4 августа температура снова поднимется до 32 градусов, без осадков.

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