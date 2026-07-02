Адская жара наконец отступает: сколько будет продолжаться похолодание с дождями и грозами

Собака. / © Associated Press

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После сильной жары в Украину идет резкая смена погоды. Уже с 3 июля центральными областями будет проходить активный атмосферный фронт, который принесет существенное ухудшение погодных условий.

Об этом сообщил глава Черкасского гидрометцентра Виталий Постигань.

«Интенсивная жара редко завершается спокойно. 3 июля центральные области будут пересекать активный холодный атмосферный фронт. Это приведет к столкновению двух разных по свойствам воздушных масс: раскаленной африканской и прохладной неустойчивой из акватории Северного моря», — рассказал синоптик.

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По его словам, холодный воздух уже приближается к Украине. Столкновение раскаленного африканского воздуха с прохладными воздушными массами со стороны Северного моря повлечет за собой грозовые дожди, шквалы скоростью 17–22 м/с, а в отдельных районах возможно выпадение града.

«Раньше синоптики часто использовался термин „резкая смена погоды“, когда температура воздуха снижается на 10 градусов и более короткого промежутка времени. Именно такой резкий и ощутимый температурный перепад прогнозируем уже в пятницу», — добавил Постригань.

Он подчеркнул, что по предварительным прогностическим данным, по меньшей мере, на неделю жара покинет страну.

Погода в Украине 3 июля

Синоптикиня Наталья Диденко сообщила, что 3 июля из-за деятельности холодного атмосферного фронта практически повсюду в Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы. Осадков не будет только на востоке.

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На западе, а также в Житомирской, Киевской и Винницкой областях максимальная температура воздуха опустится до +24-29°. Остальная территория Украины еще будет принадлежать жаркой воздушной массе — там ожидается от +30° до +34°.

В Киеве через деятельность холодного атмосферного фронта пройдут кратковременные дожди, а также возможные шквалы. Температура воздуха опустится до +27°С. В дальнейшем в столице станет еще свежее.

Как сообщалось, на Европу идет очередная волна рекордной жары. Синоптики прогнозируют, что в начале июля термометры покажут экстремальные отметки на юге Португалии и Испании (42-43 ° C), а также почти по всей Франции (38-42 ° C). Новое потепление затронет и Польшу, где вначале температура поднимется на востоке до 30°C, а затем начнет стремительно расти по всей территории.

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