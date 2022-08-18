Адские дни для врага: Федоров рассказал о мощных взрывах в Мелитополе

В последнее время оккупированном Мелитополе и Мелитопольском районе участились случаи взрывов.

Городской голова Иван Федоров называет последние две недели адскими для врагов. Ведь практически каждый день раздаются взрывы в местах дислокации вражеской техники и складов боеприпасов армии страны-агрессора России.

Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр.

Только накануне, 17 августа, в Мелитополе раздался громкий взрыв. После этого оккупанты полностью заблокировали выезд из города.

"Взрыв раздался вблизи рашистской комендатуры. Сразу они перекрыли весь квартал. Сегодня мы не можем четко сказать, сколько есть убитых и раненых врагов", — говорит Федоров.

Кроме того, вчера раздался громкий взрыв в Кирилловке. По словам мэра, по неофициальным данным, это был склад боеприпасов, который размещался на побережье Азовского моря.

Как сообщалось, на днях в Мелитополе произошло несколько взрывов. В частности, один – в центре города, где была размещена одна из комендатур оккупантов. После этого россияне заблокировали выезд из города. А на въезде проводят тотальную фильтрацию, которая доходит даже до того, что мужчин раздевают для осмотра.

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