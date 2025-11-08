- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 193
- Время на прочтение
- 2 мин
Адские качели: Покровск превратился в «серую зону» — обозреватель
В Покровске продолжаются ожесточенные бои — город фактически не контролируется ни оккупантами, ни украинскими военными, а столкновения идут за большую «серую зону», сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников.
В Покровске продолжаются ожесточенные бои. Город де-факто не контролируется ни врагом, ни силами обороны Украины. Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников .
По его словам, сейчас бои идут за одну большую «серую зону». Логистика существует как у наших военных, так и у окупантов, но зависит от конкретных позиций.
«У врага сейчас есть более полутора десятков позиций, которые находятся в окружении. Количество наших позиций в таком состоянии не комментирую, но их меньше», — отметил Мирошников.
Он добавил, что частные и многоквартирные дома, где засели небольшие группы, по одному-двум военным с обеих сторон, не учитываются, ведь «это там везде».
Тяжелее всего для оккупантов остается на севере железной дороги — они там отрезаны от логистики, и украинские бойцы постепенно их поджимают. На юге же от железной дороги ситуация сложнее для наших защитников.
«Но здесь следует отметить очень хорошую работу ДШУ, ССО и штурмовых подразделений, которые постоянно производят коридоры и давят оккупантов с флангов», — отметил обозреватель.
Мирошников сравнил ситуацию в Покровске с Бахмутом, заметив, что «Покровск по смыслу может и будет вторым Бахмутом, но по содержанию точно нет».
«В Бахмуте не было контролируемого хаоса с обеих сторон. В Покровске есть. Единственный риск – это дружеский огонь. Враг, к тому же, не гнушается переодеваться в гражданское или в форму ВСУ», — пояснил он.
Военный обозреватель также подчеркнул, что в городе остается около тысячи гражданских, что еще больше усложняет работу сил обороны.
Напомним, Зеленский объяснил, зачем Путину нужен скорый захват Покровска . По его словам, это позволит Москве продвигать пропагандистский нарратив о якобы неизбежном захвате всего Донбасса и давить на Запад, чтобы тот заставил Украину пойти на уступки.