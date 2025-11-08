Адские качели: Покровск превратился в «серую зону» — обозреватель

Покровск / © Getty Images

Реклама

В Покровске продолжаются ожесточенные бои. Город де-факто не контролируется ни врагом, ни силами обороны Украины. Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников .

По его словам, сейчас бои идут за одну большую «серую зону». Логистика существует как у наших военных, так и у окупантов, но зависит от конкретных позиций.

«У врага сейчас есть более полутора десятков позиций, которые находятся в окружении. Количество наших позиций в таком состоянии не комментирую, но их меньше», — отметил Мирошников.

Реклама

Он добавил, что частные и многоквартирные дома, где засели небольшие группы, по одному-двум военным с обеих сторон, не учитываются, ведь «это там везде».

Тяжелее всего для оккупантов остается на севере железной дороги — они там отрезаны от логистики, и украинские бойцы постепенно их поджимают. На юге же от железной дороги ситуация сложнее для наших защитников.

«Но здесь следует отметить очень хорошую работу ДШУ, ССО и штурмовых подразделений, которые постоянно производят коридоры и давят оккупантов с флангов», — отметил обозреватель.

Мирошников сравнил ситуацию в Покровске с Бахмутом, заметив, что «Покровск по смыслу может и будет вторым Бахмутом, но по содержанию точно нет».

Реклама

«В Бахмуте не было контролируемого хаоса с обеих сторон. В Покровске есть. Единственный риск – это дружеский огонь. Враг, к тому же, не гнушается переодеваться в гражданское или в форму ВСУ», — пояснил он.

Военный обозреватель также подчеркнул, что в городе остается около тысячи гражданских, что еще больше усложняет работу сил обороны.

Напомним, Зеленский объяснил, зачем Путину нужен скорый захват Покровска . По его словам, это позволит Москве продвигать пропагандистский нарратив о якобы неизбежном захвате всего Донбасса и давить на Запад, чтобы тот заставил Украину пойти на уступки.