Адские санкции против России: решится ли Трамп наказать Путина и его друзей, которые держат Кремль на плаву

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«Есть большая вероятность, что закон будет принят». Так Дональд Трамп прокомментировал возможность подписания им двухпартийного законопроекта о санкциях против России, который в СМИ часто называют адским. Его авторы — покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм, республиканец Роджер Викер, а также демократы Ричард Блюменталь и Джин Шахин. По словам Трампа, «это в честь Линдси — это было его дело».

Накануне внезапной смерти, уже обросшей теориями заговора, сенатор Линдси Грэм находился с визитом в Киеве, где в частности заявил, что авторы законопроекта о санкциях против России достигли согласия с Белым домом, поэтому скоро он станет законом. Грэм добавил, что документ предусматривает предоставление президенту США полномочий вводить пошлины и санкции против стран, покупающих российские энергоносители, подпитывая таким образом войну против Украины.

Напомним, что законопроект об адских санкциях против России появился в Сенате весной 2025 года, когда администрация Трампа возобновила контакты с Кремлем для завершения войны России против Украины. Как уже стало понятно позже — за счет территориальных уступок со стороны Украины. Самая громкая норма документа — введение 500% тарифов относительно экспорта из стран, покупающих нефть и газ в России. Почти полтора года законопроекту не давали хода. Только сейчас после согласования с Белым домом сенаторы представили обновленную редакцию, которая имеет шансы попасть Трампу на подпись.

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Когда законопроект об адских санкциях против России может пройти Конгресс? И как это связано со свежими заявлениями Трампа о скором окончании войны? Читайте в материале ТСН.ua.

Законопроект об адских санкциях против России — уже не первое наследие сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя. В сентябре 2022 года при президентстве Джо Байдена они вносили в Сенат проект о признании России страной-спонсором терроризма. Однако его так и не рассмотрели. В администрации Байдена и Госдепи были категорически против, потому что это вроде бы могло поставить под удар ближайших союзников США, ведь признание страной-спонсором терроризма автоматически запускает вторичные санкции против третьих стран или иностранных компаний, продолжающих вести бизнес с Россией.

Администрация Байдена, как известно, обрезала все контакты с Кремлем. Однако на решительные шаги против России не решалась, проводя политику управления эскалацией — не поддерживать Украину слишком сильно, чтобы не провоцировать Путина. Администрация Трампа, напротив, возобновила контакты с Путиным, выведя его из международной изоляции. На момент появления в Сенате двухпартийного законопроекта об адских санкциях против России, спецпредставитель Трампа Стив Виткофф в марте-апреле уже трижды встретился с Путиным в Москве и Санкт-Петербурге.

Сенаторы-демократы и республиканцы, а после выборов в 2024 году Республиканская партия получила контроль над обеими палатами Конгресса, пытались хоть как-то уравновесить попытки администрации Трампа во что бы то ни стало договориться с Путиным. Хотя публично это подавалось как наказание стран, делающих кровавые деньги, покупая российские энергоносители. В частности, Линдси Грэм называл этот законопроект «экономической противобункерной бомбой», которая ударит по Китаю, Индии и Бразилии, которые покупают российскую нефть. А в совместном заявлении Грэма и Блюменталя говорилось также о следующем:

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«Эти санкции будут введены, если Россия откажется участвовать в добросовестных переговорах по долгосрочному миру с Украиной или начнет другие усилия, включая военное вторжение, которое будет подрывать суверенитет Украины после мирных переговоров».

Россия, как видим, и не думала начинать «добросовестные переговоры». А очередная война против Ирана, которую США не могут ни выиграть, ни окончить, похоже, заставила администрацию Трампа действовать иначе. На саммите НАТО в Анкаре, как известно, Трамп пообещал предоставить Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков в системы ПВО Patriot. А через несколько дней после этого сенатор Линдси Грэм объявил о поддержке Белым домом двухпартийного законопроекта об адских санкциях против России.

Впоследствии сенаторы представили обновленную редакцию проекта, где экспортные тарифы для друзей Путина снизили от 500% до 100%. Для стран, импортирующих менее 15% природного газа из России, предлагаются исключения. Это напрямую относится к Японии, Франции, Венгрии и Бельгии. Также законопроект предусматривает введение санкций против российского теневого флота, финансовых учреждений, включая Центробанк РФ, и крупнейших государственных энергетических проектов, таких как «Ямал СПГ» (российский завод по производству сжиженного газа на севере Тюменской области) и «Арктик СПГ» (завод на севере Западной Сибири2).

По словам помощников сенаторов-соавторов законопроекта, цитируемых Reuters, пятеркой крупнейших покупателей российской сырой нефти является Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан, а крупнейшими импортерами российского природного газа — Китай, Франция, Япония, Венгрия и Бельгия.

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Правда, статистика относительно покупателей российской нефти говорит о следующих странах: Китае, Индии, Турции, Венгрии и Словакии. Итого за первое полугодие 2026 года они импортировали нефти на около $52 млрд. России этого хватает более чем на 4 месяца ведения войны. Также за эти деньги Украина могла бы обеспечить себя более 10 тыс. ракет-перехватчиков к системам Patriot. Что касается покупателей российского газа, то это Китай, Япония, Франция, Бельгия и Испания. Итого за первые шесть месяцев 2026 года они импортировали газа из России на $18 млрд, что эквивалентно стоимости примерно 3600 ракет-перехватчиков к Patriot.

Нефтегазовые доходы России — это основная статья пополнения российского бюджета войны. По информации The New York Times, Трамп готов поддержать законопроект Грэмма-Блюменталя, если он будет гарантировать ему исключительное право приостанавливать или отказываться от введения санкций — условие, которое он считает критически важным для переговоров с Россией. Наверное, именно с этим связано «свежее» заявление Трампа о том, что Путин готов заключить соглашение о завершении войны, и это может произойти вскоре. Возможно, как рычаг давления Трамп как раз и хочет использовать законопроект об адских санкциях.

Его принятие станет первым случаем согласия Конгресса по применению масштабных импортных пошлин против третьих стран в качестве санкционного принуждения. Правда, и об этом тоже нужно отметить, что прошлогодняя попытка Трампа развязать торговые войны почти со всеми странами успеха не принесла. Особенно с Китаем. ТСН.ua уже писал, как в октябре 2025 года США снизили пошлины на китайские товары на 10% — от 57% до 47%, и отказались от введения 145% тарифов; Китай в ответ на год приостановил ограничения на экспорт редкоземельных элементов — ключевых для оборонной отрасли.

КНР контролирует около 70% их добычи и 90% переработки. Монопольная позиция Китая на переработку редкоземов сейчас даже больше, чем ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) когда-либо имела в отношении нефти.

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Так что даже в случае принятия Конгрессом и подписания Трампом законопроекта об адских санкциях против России и друзей Путина чуда ждать не стоит. Хотя сенаторы уверены, что документ проголосуют до августовского перерыва на Капитолийском холме, между законодателями и Белым домом уже сейчас возникают новые противоречия. В частности, Трамп хочет добавить в проект также Иран и Хезболлу, на что в Сенате смотрят не очень хорошо.

«Это в честь Линдси. Это было его дело. Он хотел этого больше, чем что-либо другое. И есть очень хорошие шансы, что это будет сделано (законопроект будет принят», — заявил Дональд Трамп.

Дата публикации 20:03, 08.07.26 Количество просмотров 133 Сенсация от Трампа! Заявление американского президента, о котором Украина только мечтала

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