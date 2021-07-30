"Адский колхоз, ужас, безвкусица и полное отсутствие сервиса": блогер-путешественник раскритиковал Одессу

По мнению блогера, муниципальное развитие Одессы остался в 2000-х.

Известный украинский блогер Ян Гордиенко поделился впечатлениями после посещения Одессы. По его мнению, в городе ужасные дороги и сервис, заоблачные цены и вообще полная безвкусица.

Об этом он рассказал в своем инстаграм.

Популярный блогер-путешественник, ведущий программы "Орел и Решка", у которого более 3 млн подписчиков, недавно побывал в Одессе. Он раскритиковал курортный город за высокие цены и отсутствие сервиса.

"В этот приезд ощущение от города ужасные. Про сумасшедшие цены и полное отсутствие сервиса в связи с бесконечным потоком людей я думаю все в курсе. Но вот Муниципальное развитие города осталось где-то в двухтысячных. Ужасные дороги как для авто, так и пешеходов. О самокатах я вообще молчу, ездить здесь вообще невозможно", — написал блогер.

Он добавил, что в городе отсутствуют пандусы для людей с инвалидностью, а за состоянием деревьев никто не следит.

"Полное отсутствие общего дизайн-кода, адский колхоз и полная безвкусица везде. Все лепят свои ларьки и тонну рекламы где угодно. Итог: это большой позор местной власти, потому что Одесса — невероятно богатый город, и, если бы деньги не шли мимо, это был бы очень достойным курортом, который можно сравнить с Барселоной ", — подчеркнул Гордиенко.

Напомним, что Одесская область привлекает туристов морскими курортами. Ежегодно сюда едут туристы не только из Украины.

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