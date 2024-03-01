Адский вечер для окупантов: какие последствия "бавовны" в Мариуполе

Объекты врага на ТОТ всегда становятся целью наших партизан и ВСУ.

Вечер 29 февраля выдался удивительно "адским" для оккупантов в Мариуполе. Серьезный прилет зафиксировали по месту базирования врага между ул. Тополина и пройм реки Кальчик.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Хлопок" в Мариуполе / Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

"Ждем версии "горел камыш, деревья гнулись" от россиян", — заметил Андрющенко.

В результате удара вспыхнул масштабный пожар. Тушить ее россияне не спешили.

Впоследствии Андрющенко рассказал о последствиях "бавовны".

“Подтверждаем сбитие “наказания небесной” базированием оккупанта на северо-западе в направлении с. Старый Крым/Каменское/Кальчик. Минус состав БК”, – написал он.

Кроме того, добавил советник мэра, на место выехали две "скорые", тогда как в городе работает всего 10.

“Учитывая задействованное количество и скорость, оккупанту поплохело. С ранеными в больнице Мариуполя скорые не возвращались. Судя по всему, упаковывали на месте. Построение?”, — иронично подытожил он.

Напомним, в Мариуполе взорвались российские инженеры.

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