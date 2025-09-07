Адское лето на фронте: какие потери понесла российская армия за три месяца

Российская армия потеряла более 94 тысяч человек в течение лета 2025 года / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В течение лета 2025 года российские войска понесли колоссальные потери на фронте в Украине. Они потеряли десятки тысяч личного состава и тысячи единиц военной техники. Впрочем, несмотря на потери, интенсивность боеприкосновений на фронте не уменьшалась.

Об этом говорится в инфографике Telegram-канала UA War Infographics со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ, Воздушных сил ВСУ и ресурса alerts.in.ua.

«За одно только лето 2025 года россияне потеряли более 94 тысяч человек и 32 000 единиц техники. Они не сбавляли интенсивности боевых действий и масштаба ракетного и дронового террора Украины», — отмечается в публикации.

Утраты русской армии и интенсивность боев

За три месяца лета общие потери личного состава противника достигли 94 430 человек . Наиболее интенсивным месяцем стал июль, когда россияне потеряли 33 220 военных, тогда как в июне – 32 420, а в августе – 28 790. Кроме того, потери техники за лето составили 32 176 единиц . Наибольшие потери техники были зафиксированы в августе – 11 443 единицы.

Общее количество боевых столкновений за лето 2025 составило 15 854 . Ежемесячно этот показатель был стабильно высоким: в июне - 5304, в июле - 5523, в августе - 5027.

Ракетный и дроновый террор: итоги противовоздушной обороны

По данным инфографики, в течение лета 2025 года Россия выпустила по Украине 592 ракеты , из которых 384 были сбиты. В июне было выпущено 238 ракет (сбито 162), в июле - 198 (сбито 116), а в августе - 156 (сбито 106).

Масштабы дронового террора были значительно больше: всего за три месяца Россия запустила 16 115 ударных дронов , из которых 9 692 удалось уничтожить. Наибольшее количество дронов было запущено в июле - 6545, тогда как в июне - 5438, а в августе - 4132.

Общее количество воздушных тревог, прозвучавших в Украине за лето, составило 4 350 .

Потери РФ за лето 2025. Источник: UA War Infographics

