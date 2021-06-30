"Адскую боль терпела всю ночь": в Марганце медики отказались оказывать помощь девушке, которой насекомое залезла в ухо

Девушку-подростка даже не осмотрели медики и отправили из больницы.

В Марганце медики больницы отказались оказывать помощь девушке, которой в ухо залезла насекомое. Они ее даже не осмотрели и выпроводили из больницы.

Об этом в соцсети рассказала сестра пострадавшей девушки Екатерина.

"Вчера 29 июня, с нами произошел не очень приятный инцидент. Сестре в ухо залез какой-то паучок или жучок. Поскольку это произошло после 16:00 мы позвонили лору, но его не было в городе -

лор в городской поликлинике приезжает из Запорожья и работает с 8-12. Скорую вызывать не стали и поехали на санпропускник, где должны были оказать первую медицинскую помощь. В итоге: никто ничего не сделал, даже ухо не посмотрели. Медики санперепускника позвонили хирургу, он сказал - это не мои проблемы, обращайтесь к семейному врачу или поезжайте в Никополь", — рассказывает девушка.

Она выразила возмущение такими действиями медиков, поскольку у всех разное финансовое положение, и не все могут поехать в Никополь, до которого от Марганца около 30 км.

"Пусть с теми деньгами, но чисто по-человечески можно было оказать первую медицинскую помощь, хотя бы промыть ухо шприцом? Этот адскую боль, девочка терпела всю ночь. Хорошо, что к семейному врачу смогли позже дозвониться, и она рассказала, какие капли взять, чтобы эта живность задохнулась и не повредила барабанную перепонку. а если бы это был не подросток, а маленький ребенок, они бы тоже не предоставили бы помощь? пожалуйста, обратите внимание на нашу медицину, если нам не могут оказать первую медицинскую помощь, то что будет дальше? ", — обратилась в соцсети Екатерина.

Пользователи стали делиться своими печальными историями ненадалння медицинской помощи.

Моему папе (80 лет) в глаз попало мусор. Мы приехали в больницу у нас окулиста "замещает" врач-хирург и график у него до 13.00. Мы с отцом зашли в 13:07 на что получили ответ "моя смена закончилась, езжайте в Никополь".

Я с дочкой к ней однажды попала на прием (сезон гриппа был тогда), у ребенка была высокая температура 3-й день, когда мы зашли в кабинет, то по выражению лица уже было видно, человек недоволен чем-то. После этого я хожу с ребенком только к платному врачу, хоть и платишь, но отношение другое совсем и лечения предназначалось адекватное.

В настоящее время все зависит от совести врача, если он врач от Бога, никогда не откажет больному в консультации (даже если его рабочее время закончено, он может дать рекомендацию что делать, чтобы облегчить боль больного). Но, к сожалению, хороших врачей очень мало, сейчас больше таких, которым интересны только деньги.

Напомним, что в Кривом Роге поднялся скандал из-за того, что 17-летнему подростку, которого сбила маршрутка и находившийся в крайне тяжелом состоянии, отказали в предоставлении экстренной медицинской помощи.

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