Адвокат Чауса заявил, что местонахождение скандального экс-судьи ему до сих пор неизвестно

Адвокат Чауса заявил, что местонахождение скандального экс-судьи ему до сих пор неизвестно

Кравец утверждает, что и супруга Чауса также не имеет информации о месте пребывания ее супруга.

Адвокат экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса Ростислав Кравец заявил, что местонахождение подзащитного ему до сих пор неизвестно.

Об этом он написал утром 1 августа в своем Telegram-канале.

"Для тех, кому не безразлична судьба Николая Чауса. Для начала развеем мифы. Первое, супруга Николая Чауса с ним, с момента похищения, не общалась. Второе, СБУ, действительно, сообщила супруге Николая Чауса, что он у них. Третье, на данный момент местонахождение Николая Чауса мне как адвокату и его супруге неизвестно", — написал Кравец.

Он добавил, что сегодня планирует посетить "еще несколько мест", где может находиться скандальный бывший судья.

Напомним, 3 апреля стало известно, что в столице Молдовы Кишиневе похитили украинского екссуддю Николая Чауcа, дело которого в Украине тянется от 2016 года. Его обвиняют во взяточничестве. О том, что бывшего судью похитили украинские спецслужбы, заявил адвокат Чауса. Однако СБУ не комментирует этот вопрос, там открыли уголовное производство по факту исчезновения в Молдове Чауса. Впоследствии президентка Молдовы Мая Санду поручила быстрее провести расследование этого дела. В свою очередь глава МВД Молдовы Павел Войку заявил, что Чауса похитили иностранцы, которые уже пересекли границу с Украиной.

9 августа 2016 детективы НАБУ разоблачили судью Чауса в получении 150 тыс. долларов взятки за вынесение приговора в интересах подсудимых. Он держал деньги в стеклянной банке. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. Однако Чаус, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, покинул территорию Украины. Он был объявлен в розыск. Позже Чауса задержали по экстрадиционному запросу Украины в Молдове.

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