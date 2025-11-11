Адвокат Игоря Коломойского: "Уже более полугода суд не начинает рассмотрение дела"

Игорь Коломойский / © УНИАН

Реклама

Уже более полугода Игорь Коломойский находится под стражей, ожидая начала судебного разбирательства и поданного им еще в мае 2025 ходатайство об освобождении от уголовной ответственности.

Об этом заявил адвокат Игоря Коломойского Александр Лысак.

По его словам, обвинительный акт поступил в суд в апреле, поэтому в соответствии с требованиями УПК подготовительное судебное заседание должно было быть назначено в течение пяти дней. С тех пор не состоялось уже шесть заседаний – из-за отпусков, больничных, пребывания в совещательной комнате и других причин.

Реклама

"Несмотря на отдельное определение Верховного Суда от 12 августа 2025 года, которым обращено внимание на необходимость соблюдения разумных сроков, ситуация остается неизменной. Очередное заседание, назначенное на 10 ноября, снова не состоялось из-за временной нетрудоспособности одного из судей. Следующая дата определена на 9 декабря", - говорит Александр Лысак.

Такая практика, подчеркивает адвокат, фактически лишает человека возможности реализовать свое право на судебную защиту и рассмотрение ходатайства, которое по закону должно рассматриваться безотлагательно.

"Ожидание правосудия не должно продолжаться до бесконечности", - подчеркнул Александр Лысак.