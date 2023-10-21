Адвокат Коломойского отмечает серьезные проблемы в доступе к медицинской помощи в Изоляторе временного содержания СБУ

Адвокат Александр Лысак, представляющий интересы Игоря Коломойского, выражает серьезное возмущение отношением к здоровью своего подзащитного во время содержания под стражей. Он сообщил, что Коломойский страдает сахарным диабетом и панкреатитом и до помещения в изолятор находился на постоянной медицинской терапии, в частности по рекомендации своего врача принимал препарат "Оземпик".

На обращение в ответственные учреждения о возможности предоставления подозреваемому возможности принимать указанный препарат, был получен ответ, что необходимость в приеме указанного препарата отсутствует. Этот ответ, по мнению адвоката, свидетельствует о полном игнорировании потребностей Игоря Коломойского на медицинскую помощь и может нанести серьезный вред его здоровью.

"У Игоря Коломойского диагностирован диабет и панкреатит, поэтому он был вынужден принимать препарат "Оземпик" на постоянной основе, чтобы обеспечить надлежащий уровень глюкозы в крови и сохранить нормальную функцию поджелудочной железы.

Однако, при обращении к Изолятору временного содержания СБУ с просьбой предоставить возможность продлить прием указанного препарата во время содержания под стражей, стороне защиты было отказано из-за отсутствия необходимости в приеме указанного препарата.

Этот отказ неприемлем и нарушает право на медицинскую помощь, гарантируемое каждому гражданину, в частности лицам, находящимся под стражей. Отсутствие доступа к необходимым медицинским средствам и лекарствам является серьезной угрозой для здоровья и жизни моего подзащитного", — заявил адвокат Александр Лысак.

Адвокат Александр Лысак призывает компетентные органы немедленно пересмотреть свое решение и предоставить возможность Игорю Коломойскому продолжить прием препарата "Оземпик" под наблюдением медицинских специалистов. Данная ситуация является примером серьезного нарушения прав человека и грубого игнорирования медицинских нужд подозреваемого.

"Игорь Коломойский, как и любое другое лицо, содержащееся под стражей, имеет право на достойное отношение и надлежащую медицинскую помощь. Игнорирование этих прав нарушает положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конституции Украины и Закона Украины "О предыдущем ув. — подытожил адвокат.

Адвокат требует решения ситуации немедленно и напоминает, что защита здоровья подозреваемого является неотъемлемой частью гарантий справедливого уголовного процесса.

Напомним, 6 октября Киевский апелляционный суд не удовлетворил жалобу адвокатов бизнесмена Игоря Коломойского на уменьшение залога в 3,9 миллиарда гривен. Ранее, в сентябре Коломойскому сообщили о подозрении по двум статьям – мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем. Суд избрал бизнесмену меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 509 млн грн.

Однако в середине сентября бизнесмену сообщили о еще одном подозрении – в завладении 5,8 млрд грн "ПриватБанка", после которого суд увеличил размер залога до 3 млрд 891 млн грн.