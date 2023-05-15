Адвокат назвал два способа надлежащего вручения повесток, все остальные – незаконные

Если есть подпись и все зафиксировано под видеозапись — это законное вручение, подчеркнул адвокат.

Надлежащее вручение повесток существует только двумя способами. Первый – личное вручение, под видеозапись, с подписью. Второе – вручение через администрацию места работы.

Об этом рассказал адвокат Ростислав Кравец.

"Главное – чтобы было зафиксировано, что именно вы получили повестку, что именно вы в ней расписались. Если в повестке стоит какая-то "закорючка", нет доказательств, не зафиксировано видео, нет свидетелей, что именно вы получали эту повестку, такие протоколы и такие штрафы суды будут отменять. На основании повесток, где стоит "закорючка", нет подтверждений, свидетелей или видео материала, именно вам выдавали эту повестку, это будет незаконно", - рассказал он.

Повестки на блокпостах

Адвокат подчеркнул, что повестки на блокпостах, если там стоят закорючки, а не подпись военнообязанного, не имеют никакого юридического значения. Если есть подпись и все зафиксировано — это законное вручение.

Повестки родственникам, знакомым, ОСМД, жэкам

"Что касается вручений родственникам, знакомым, по месту жительства, ОСМД, ЖЭКам — это также не является надлежащим вручением повестки. Нет подтверждений тому, что непосредственно лицо получило эту повестку. Даже если выдали повестку жене, родственнику, бабушке, мамочке, отцу — нет Если лично военнообязанному повестку не придали — это также не является подтверждением надлежащего вручения повестки", — подчеркнул Кравец.

Повестки на месте работы

Если повестку принесли на место работы, это будет надлежащим вручением.

"В этом случае либо предприятие должно сообщить, что вы либо ушли в отпуск за свой счет, либо на больничный, и оно вам не успело вручить повестку. Оно будет нести ответственность, если оно не вручило повестку, а вы были на работе", — добавил он.

Ранее сообщалось, какие три условия разрешают отказаться от повестки.

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