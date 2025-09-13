Адвокат объяснил, когда военнообязанные теряют право на отсрочку

Мобилизация / © ТСН

В Украине военнообязанные могут получить отсрочку от мобилизации только по законным причинам. Если гражданин меняет место работы или основания для отсрочки перестают существовать, военные органы имеют право отменить ее в максимально короткие сроки.

Об этом сообщает адвокат Юрий Айвазян, передают«Юристы.UA».

По словам Юрия Айвазяна, в случае увольнения работника работодатель обязан уведомить об этом территориальный центр комплектования, после чего отсрочка от мобилизации должна быть отменена в течение одной недели. При этом проверка законности оснований для отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации или на особый период осуществляется в течение пяти дней в случае подачи военнообязанным соответствующего заявления, издания указа Президента о мобилизации или продления ее срока, получения обращений от государственных или местных органов власти.

«В случае выявления отсутствия законных оснований у военнообязанного для отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период комиссия при территориальном центре комплектования и социальной поддержки отменяет такую отсрочку в течение 7 дней с даты выявления отсутствия законных оснований у военнообязанного для отсрочки», — рассказал он.

